La historia previa de abuso empeora los síntomas de la menopausia

Resumen: Las mujeres que han sufrido abusos físicos, sexuales o financieros experimentan peores síntomas menopáusicos y peor bienestar dos décadas después.

Es probable que las adversidades que ocurren temprano en la vida de una mujer continúen cobrando un precio físico y mental años después de que estos factores estresantes hayan sido eliminados.

Un nuevo estudio sugiere que un historial de factores estresantes psicosociales (abuso físico o sexual o inestabilidad financiera) puede empeorar los síntomas de la menopausia y empeorar el bienestar después de casi dos décadas.

Los resultados del estudio se publican en línea hoy en menopausia.

La menopausia suele ir acompañada de una serie de síntomas que afectan negativamente la calidad de vida de la mujer, incluidos los sofocos, los trastornos del sueño, los síntomas depresivos y la impotencia. Sin embargo, no todas las mujeres experimentan la menopausia de la misma manera, y algunas mujeres tienen problemas más serios.

Hay muchas razones para las diferencias. En este estudio más reciente de casi 700 mujeres, los investigadores buscaron correlacionar un historial de estrés psicosocial desde la niñez hasta el embarazo con los peores síntomas de la menopausia.

Aunque estudios previos han intentado demostrar los efectos negativos a largo plazo de varias formas de abuso, muchos de ellos han sido pequeños o más enfocados en el abuso actual.

Este estudio se centró específicamente en la historia de los factores estresantes informados en el momento del embarazo y su relación con la salud de la mujer durante la mediana edad después de 15 a 20 años.

Dentro de este grupo de estudio, un 37,3% de las participantes reportaron antecedentes de maltrato físico, quienes también reportaron peores síntomas menopáusicos y peor salud general, así como mayores síntomas depresivos.

El 7,7% informó antecedentes de abuso sexual, que también se asoció con un empeoramiento de los síntomas durante la menopausia, así como una mala salud general. Sin embargo, no hubo asociación documentada con síntomas depresivos.

Un historial de inestabilidad financiera se asoció con peores síntomas menopáusicos, peor salud general y mayores síntomas depresivos.

Sin embargo, no hubo asociación entre los estresores psicosociales y los síntomas de ansiedad general evaluados en la mediana edad.

Con base en los hallazgos del estudio, los investigadores concluyeron que los factores estresantes psicosociales se asociaron con peores síntomas menopáusicos y buena salud décadas después del informe inicial.

Estos hallazgos resaltan el impacto a largo plazo de las experiencias negativas en la salud física y mental de las mujeres y subrayan la importancia de los antecedentes de estrés psicosocial al considerar la salud de las mujeres de mediana edad.

Los resultados del estudio se publicaron en el artículo “Correlaciones longitudinales del estrés psicosocial con los síntomas de la menopausia y el bienestar entre las mujeres de mediana edad”.

Este estudio proporciona evidencia adicional para respaldar el vínculo entre la adversidad en las primeras etapas de la vida con peores síntomas menopáusicos y un peor bienestar en mujeres de mediana edad.

“Se necesitan estudios adicionales para comprender el impacto de la exposición acumulada a factores estresantes crónicos y recurrentes en la salud de las mujeres de mediana edad y más”, dice la directora médica de NAMS, Stephanie Faubion.

Resumen

Asociaciones longitudinales de estrés psicosocial con síntomas menopáusicos y bienestar entre mujeres de mediana edad

Meta

Examinamos las asociaciones longitudinales del estrés psicosocial con los síntomas de la menopausia y el bienestar de mujeres de mediana edad en una cohorte longitudinal.

Métodos

Este estudio se basa en 682 mujeres del Proyecto Viva, una cohorte prospectiva inscrita entre 1999 y 2002 durante el embarazo (edad media = 33,3 años) y seguida durante aproximadamente dos décadas. Durante el embarazo, las mujeres reportaron estrés psicosocial (antecedentes de abuso físico y sexual e inestabilidad financiera, desde la niñez hasta el embarazo actual). En 2017 a 2021 (edad media, 51,6 años), informaron sus síntomas menopáusicos (escala de 0 a 44 puntos) y su bienestar (salud general). [good/fair/poor vs excellent/very good]Síntomas de ansiedad general y síntomas de depresión. [both—more than minimal levels vs none/minimal]). Realizamos modelos de regresión logística y multivariante para examinar las asociaciones del estrés psicosocial con los resultados y el ajuste de las covariables.

consecuencias

Un historial de abuso físico (informado por el 37,3 %) se asoció con peores síntomas menopáusicos en las veganas (odds ratio). [OR], 0,46 puntos; intervalo de confianza del 95% [CI], 0,04-0,87 puntos) y psiquiátricos (OR, 0,52 puntos; IC 95%, 0,07-0,97 puntos) con peor salud general (OR, 1,73; IC 95%, 1,17-2,55) y mayor sintomatología depresiva (OR, 1,74; 95 % IC, 1,05-2,87). Una historia de agresión sexual (7,7 %) se asoció con peores síntomas menopáusicos (OR, 2,81 puntos; IC 95 %, 1,05-4,56) y peor salud general (OR, 2,04; IC 95 %, 1,04-4,03), pero no con síntomas depresivos. síntomas. Un historial de inestabilidad financiera (10,8 %) se asoció con peores síntomas menopáusicos (1,92 puntos; 0,49 a 3,34), peor salud general (OR, 2,16; IC 95 %, 1,24–3,75) y mayores síntomas depresivos (OR, 2,68; IC 95%, 1,44-4,98). No observamos ninguna asociación entre los estresores psicológicos y los síntomas generales de ansiedad evaluados en la mediana edad.

Conclusiones

Los estresores psicosociales se asociaron con peores síntomas menopáusicos y bienestar décadas después del informe inicial.