La historia de su primer amor – Dilly

El luto ha golpeado reina camilla: su primer amor Kevin Burkea quien conoció en sus primeros años, falleció a la edad de 77 años. Dar la noticia es correo diario. Hoy, la reina Camila está felizmente casada. rey carlos, su alma gemela. Nada ni nadie les impedirá coronar su sueño con amor. Sin embargo, en el pasado, como nos ha sucedido a todos, la Reina amaba a otro hombre. Y el dolor de la nostalgia se abre paso en el corazón de Camilla.

Luto por la reina Camilla: Kevin Burke falleció a los 77 años

La vida de la reina Camilla en la corte nunca fue fácil, especialmente en los años siguientes. el amante de karl. Pero, mucho antes que el entonces Príncipe de Gales, Camilla ya había tenido un gran noviazgo júnior. Amantes de la diversión, noches de alta sociedad, el correo diario Tomó una foto íntima y privada de la Reina cuando una serie de fanáticos la adoraban. Y ahora sólo uno de esos fanáticos, Kevin Burke, ha sido presentado a El primer amor de la reina. Falleció a la edad de 77 años a principios de agosto.

Mela Shand conoció a Kevin, su hijo Señor Aubrey BurkeEn Knightsbridge en 1965. Los glamurosos años sesenta son el telón de fondo de esta joven historia de amor: entre fiestas, celebraciones y veladas sociales, su relación es breve pero intensa. El propio Kevin Burke habló de su historia en Biografía de Jessica Jayne por la reina Camilla.

La historia de amor entre la reina Camilla y Kevin Burke

Según las revelaciones compartidas en el libro. Duquesa de Cornualles: la historia y los secretos de CamillaY todas las noches la pareja iba a Dos o tres cóctelesY los fines de semana se celebraban los inevitables bailes campestres. Para Burke, fueEl mejor y más divertido compañero. nunca. Ella era muy popular. No era una belleza clásica, pero era atractiva y sexy”. De hecho, con el paso del tiempo, el joven Shand finalmente lo dejó desconsolado.

“Me quedé con Camila todo el año.. Estábamos enamorados y luego él me dejó. ¿Por qué? La respuesta corta es que ha estado ocupada de fiesta en Londres”. No pasó mucho tiempo antes de que Del encuentro con Carloen ese momento el Príncipe de Gales, sin embargo Andrew Parker BowlesLuego se casó con ella en 1973 y luego se divorció de ella en 1995. También tuvieron hijos, Tom y Laura, de su vínculo.

¿Quién era Kevin Burke?

Al final, como ocurre con muchos “primeros” amores jóvenes, los caminos de Camila y Kevin se separaron. Kevin Burke es entonces Se casó por primera vez a los 42 años.: libras La boda de Beta Baker., director de publicidad, duró 14 años. Se volvió a casar con el ex cazatalentos Luisa Ferryquien le dio un hijo, Amado MaxSe convirtió en padre a la edad de 58 años. “Fue inesperado, pero soy un tipo afortunado”. Según la información que compartió correo diarioBurke murió a principios de agosto cuando la familia solicitó donaciones a la fundación. Fundación Británica del Corazón Se espera que el funeral tenga lugar en septiembre.