Apoya a Gianni Agnelli

En el siglo pasado, el título de Playboy era desafiante y todavía no políticamente incorrecto. Los personajes reales eran pocos y con características diferentes a alguien como Zanza, que nunca fue aceptado en la serie. grupo de asalto en la Costa Azul, “italianos”Y Rizzi, y Berudi, y Rabetti, y Parisiel cuarteto más solicitado desde Papagayo hasta Esquinade, parada obligada para viveros De todas partes del mundo: no sólo por el nombre, sino por el método que impedía que se pusiera en las calles el “recuento de bragas transversales”: no contaban las conquistas, sino que las pesaban. Sólo para que puedan Orgulloso de apoyar a Gianni Agnellique fijó el código de honor por precaución: el abogado se unía a veces al cuarteto cuyos habitantes emigraban a la Croisette y preguntaban a Gigi, a quien tanto envidiaba: “Querida, ¿qué hay de pimienta esta noche…”.