La guerra ruso-ucraniana y Moscú se despiden de la Estación Espacial Internacional: “la decisión está tomada”

Parece que la guerra entre Rusia Y Ucrania No debería afectar Estación Espacial Internacional Dónde aterrizó hace dos días la misión liderada por la astronauta italiana Samantha Cristoforetti. De hecho, con el paso de las semanas, desde la invasión del ejército de Moscú el 24 de febrero, las relaciones entre estados para la investigación científica en el espacio también se han derrumbado. Rusia se retirará de la Estación Espacial Internacional, como anunció a principios de abril, debido a las sanciones impuestas por los países occidentales. El director general Dmitry Rogozin dijo en una entrevista con TASS: “La decisión ya se tomó, no estamos obligados a hablar de eso públicamente. Solo puedo decir esto: de acuerdo con nuestros compromisos, informaremos a nuestros socios del final de nuestro trabajo en la ISS. un año de antelaciónRoscosmos Number One explicó: “No debemos apresurarnos a anunciar nuestra posición y continuaremos nuestro trabajo en la fecha límite establecida por el gobierno, que es hasta 2024. La decisión sobre el futuro de la Estación Espacial Internacional dependerá en gran medida del desarrollo de la situación. En y alrededor de Rusia. El mes pasado, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Europea, condenó la invasión y suspendió la misión a Marte.

La cooperación en la Estación Espacial Internacional ve a Rusia codo con codo con las agencias espaciales Estados Unidos, Europa, Canadá y Japón durante años. Lo que se considera un puesto de avanzada humano en el espacio, donde los astronautas continúan cooperando, se ha convertido en objeto de una batalla por las sanciones. Rogozin ha dicho en las últimas semanas que Rusia no podrá garantizar que la Estación Espacial Internacional se reposicione en su órbita correcta. Pero su amenaza cayó en oídos sordos. “Creo que el restablecimiento de las relaciones normales entre los socios de la Estación Espacial Internacional y otros proyectos conjuntos solo es posible con el levantamiento total e incondicional de las sanciones”, escribió en su cuenta de Twitter. Los dichos llegaron como una ducha fría, después de unos días de clima tranquilo que vieron la llegada de otros tres astronautas. En la Estación Espacial Internacional, los colegas estadounidenses y europeos a bordo me recibieron con abrazos y sonrisas.y después de que el astronauta estadounidense Mark Vande Hei regresara a la Tierra con nAvita Soyuz y dos de sus compañeros rusos.

Rogozin había anunciado en marzo que Rusia ya no podía asegurar Llegan los transbordadores de carga Progress, que transporta periódicamente materiales y suministros a la estación orbital y que, además, tiene como principal cometido poner en marcha periódicamente sus motores para mantener la estación espacial en su órbita correcta. Esta es una maniobra de rutina necesaria para contrarrestar el fenómeno de la descomposición orbital, la tendencia de la órbita de la estación espacial a moverse hacia abajo. Una maniobra tuvo lugar el 11 de marzo. El comando provino del centro de control ruso TsUP y el motor de carga Progress MS-18 (79-P NASA) se encendió durante 6 minutos, Permitir que la estación espacial regrese a la órbita correcta. Esta es una maniobra de rutina y generalmente se realiza cada dos o tres meses. Actualmente, la nave espacial rusa es la única que realiza esta maniobra por lo que el responsable del vuelo humano de la NASA, el pasado 1 de marzo, kathy lauderSí, dijo que la agencia espacial estadounidense estaba considerando usar su agencia espacial para este propósito. Transbordadores de carga CygnusAgregó: Será, dijo, un primer paso hacia la independencia definitiva de Rusia, si este país decide abandonar las actividades a bordo de la estación espacial. Como sucedió ahora.