La gripe se volvió fatal en 48 horas para esta joven familia. Ahora se vacunan todos los años.

CNN

–



Jessica Richman sintió que el miedo la invadía, otra vez.

En octubre, vio que su hija de 3 años, Laila, se volvía inusualmente letárgica, tenía fiebre alta y comenzaba a tener dificultad para respirar. Fue un doloroso recordatorio para su otra hija, Kayden, quien murió de gripe en diciembre de 2014.

Kayden tenía la misma edad que Lily.

“Eran síntomas muy similares a los de Kayden. Entonces, por supuesto, me puse en marcha”, dijo Richman.

Cuando los síntomas de Lila comenzaron en Halloween, los Richman la llevaron a una clínica de urgencias en su ciudad natal de Newport News, Virginia.

“Su frecuencia cardíaca era alta. Su fiebre era muy alta. La mantuvieron allí la mayor parte de la tarde para monitorearla”, dijo Richman. “Le expliqué al médico que estaba allí que perdí a mi hija de 3 años por culpa del accidente. gripe, así que esto fue muy aterrador para mí. Se lo tomó muy en serio”.

El equipo médico de Laila le diagnosticó gripe y le dio Motrin para tratar la fiebre y el medicamento antiviral Tamiflu para tratar la infección.

“Mejoré bastante rápido, en 24 horas”, dijo Richman.

La experiencia de Richman durante esta temporada de gripe ha sido radicalmente diferente a la de 2014, cuando perdió a su amante, Kayden.

Una gran diferencia: Kayden no fue vacunada en 2014. Lila recibió la suya en septiembre.

“Realmente creo que la vacuna ha jugado un papel muy importante”, dijo Richman, quien se desempeña como secretario de la organización sin fines de lucro. Familias luchando contra la gripe.

Aunque Lila se enfermó cuando contrajo el virus de la gripe semanas después de la vacunación, dijo Richman, “se recuperó rápidamente”, dijo Richman, y agregó que nadie más en su casa, que también incluye a su esposo, Matt y su hijo de 6 años. hijo, Parker, contrajo la gripe de Lila. .

Todos fueron vacunados antes de que Lily enfermara.

la Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Se estima que al menos 16.000 personas han muerto a causa de la gripe esta temporada, con al menos 79 muertes entre niños.

estacional actividad gripal Todavía es muy frecuente en los Estados Unidos, pero ha disminuido en la mayoría de las áreas en las últimas semanas. Sin embargo, los funcionarios de salud pública alientan a las personas a vacunarse anualmente contra la gripe como la mejor manera de prevenir este virus.

Muchas personas que no reciben la vacuna contra la gripe estacional no son necesariamente antivacunas. Es posible que simplemente no tengan tiempo. Tal fue el caso de Kayden en 2014.

Ese año, el padre de Richman y Kayden recibió una vacuna contra la gripe, pero la vacuna de Kayden tuvo que ser reprogramada porque en ese momento tenía un resfriado.

“También porque en ese momento no sabía acerca de la influenza, no sentí que fuera muy urgente ir a vacunarme contra la gripe tan pronto como estuviera bien”, dijo Richman. “Lo pospuse”.

Un jueves por la tarde, unas semanas después, Cayden no estaba tan habladora como siempre. El niño de 3 años, conocido como CadyBug, estaba exhausto y empezó a toser. Se quedó en casa con su papá de la guardería y él la llevó al consultorio del pediatra.

Richman dijo que el médico pensó que los síntomas de Kayden podrían haber sido causados ​​por un virus del resfriado y la envió a casa sin una prueba de gripe.

A la mañana siguiente, Kayden todavía tenía fiebre. Ella tosía y seguía pidiendo agua. Su padre la llevó de regreso a la oficina del pediatra pero la enviaron a casa nuevamente.

“Nadie le hizo la prueba de la gripe. Nadie pensó que se trataba de la gripe”, dijo Richman. “La enviaron a casa el viernes por la tarde”.

Cuando llegaron a casa, los síntomas de Kayden habían empeorado.

“Se deterioró muy rápidamente”, dijo Richman. “Fueron respiraciones muy profundas y superficiales. No estabas respirando bien”.

Richman dijo que conducía a casa desde el trabajo cuando recibió una escalofriante llamada telefónica del padre de Kayden: Kayden dejó de respirar mientras dormitaba. Había llamado al 911. Richman llegó a su casa y encontró vehículos de emergencia frente a su casa y paramédicos trabajando para Kayden.

“Ella no puede ser reanimada en casa”, dijo Richman. “Durante el viaje en ambulancia, no me dijeron en ese momento que no podía ser reanimada, pero me di cuenta porque estaba en una ambulancia y no había ruido. Así que supe que todo había terminado”.

Cuando Kayden murió, sus padres no tenían idea de la causa de la gripe.

“No fue hasta que tuvimos la autopsia que se dio cuenta claramente de que era la gripe lo que había causado que sus pulmones se llenaran de mucosidad hasta que ya no pudo respirar”, dijo Richman. “No tenía idea de lo que pasó hasta que hicimos la autopsia”.

Antes de la trágica muerte de Kayden, su madre no sabía que la gripe podía volverse fatal.

“Estaba totalmente sorprendida”, dijo. “No tenía idea de que esto podría suceder”.

Casi una década después, Richman y su familia se vacunan juntos contra la gripe todos los años en memoria de Cayden. Se visten de rosa y comparten publicaciones en las redes sociales al respecto usando el hashtag. # Oh Señorya que el rosa era el color favorito de Cayden.

la El síntoma más común de la gripe. Fiebre, dolores corporales y escalofríos. En algunos casos, puede causar infecciones del tracto respiratorio inferior conocidas como neumonía o infectar directamente las células del corazón y las células del cerebro, causando inflamación de esos órganos, dice la Dra. Tara Vijayan, MD, médica de enfermedades infecciosas en la Escuela de Medicina David Geffen de la UCLA. Los Ángeles, en un correo electrónico.

Agregó que la inflamación puede conducir a la muerte de las células del cuerpo.

“La mayoría de las veces, si la influenza va a causar una enfermedad grave, es porque altera el revestimiento de las vías respiratorias, de modo que los pulmones se vuelven más susceptibles a otras neumonías bacterianas”, dijo Vijayan. “En general, aquellos que no han sido vacunados y tienen múltiples problemas médicos o tienen un sistema inmunológico bajo corren mayor riesgo, pero hemos visto muertes en personas más jóvenes que por lo demás están sanas”.

Agregó que las personas mayores o embarazadas también corren el riesgo de desarrollar complicaciones.

El tratamiento de pacientes con influenza grave es una experiencia frecuente pero desafiante para la Dra. Aly Khan, que se especializa en medicina interna en una de las ubicaciones de la red de atención primaria en Oak Street Health en Chicago.

“Es una infección muy difícil de observar como médico”, dijo Khan, y agregó que la infección por influenza puede volverse fatal cuando alguien desarrolla una infección bacteriana superpuesta, como neumonía o desarrolla sepsis grave.

“Recibimos personas que llegan a los hospitales con convulsiones o con encefalitis a causa de la gripe. Personas que llegan con una lesión grave y una avería muscular, como la que se obtiene cuando se está muy deshidratado y se esfuerza demasiado”, dijo. “Basta con decir que he visto esto muchas más veces de las que nunca quise ver como médico”.

Khan dijo que no es demasiado tarde para vacunarse contra la gripe esta temporada si aún no lo ha hecho.

“Todavía no estamos fuera de peligro”, dijo. “Claro, todavía puede vacunarse”.

Vijayan tenía sentimientos similares.

“Nuestras tasas de gripe fueron inesperadamente altas a fines del otoño y parecen estar disminuyendo, pero me preocuparía mucho otro aumento en los casos este invierno”, dijo. “Nunca es demasiado tarde para vacunarse contra la gripe”.