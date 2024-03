La “fiebre de los loros” similar a la clamidia no será la próxima pandemia de gripe aviar, dicen los expertos

Los seres humanos suelen infectarse con psitacosis después de haber estado expuestos a excrementos de pájaros o secreciones secas. Según un informe publicado en la revista Pathogens en 2023Escrito por Dembeck y otros investigadores. Las secreciones secas pueden producir polvo cargado de bacterias que los humanos pueden inhalar si están expuestos.

“Los seres humanos se exponen con mayor frecuencia al virus limpiando heces secas de pájaros en jaulas [or] “Exposición a heces de aves en el aire en parques de aves”, añade McHugh. “Se debe tener precaución al limpiar jaulas de pájaros o cuando se encuentre cerca de excrementos de pájaros”.

Algunas personas son más susceptibles que otras a la psitacosis, simplemente debido a la exposición repetida. “Esto incluye a los trabajadores de granjas avícolas, veterinarios, propietarios de aves y aquellos que trabajan con peluqueros de mascotas”, dice Dembeck. Para las personas que no manipulan aves vivas con regularidad, el riesgo de contraer psitacosis es mínimo.

No hay razón para creer que la enfermedad pueda transmitirse al preparar o comer aves cocidas. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Las personas que viven o han reservado un viaje a uno de los países europeos con mayor número de casos dicen que no necesitan cambiar sus planes. thea landim de barros, El mundo del bienestar animal en Four Paws International. “Esto no es algo que deba preocupar a la gente”, afirmó. “No es una enfermedad que provoque una epidemia”.

Pero se deberían poner recursos a disposición de los esfuerzos de investigación sobre la propagación de la psitacosis, añade: “Destacaría la importancia de centrarse en la prevención”. [and] Abordar las causas fundamentales de las enfermedades zoonóticas y la interconexión de las interacciones entre humanos, animales y medio ambiente”.

Agrega que ya sea de vacaciones o en casa, las personas deben tomar ciertas precauciones al interactuar con la vida silvestre para evitar la psitacosis y otras enfermedades. Gretel Tovar López Profesor asistente de mascotas exóticas, vida silvestre y medicina zoológica en la Universidad Estatal de Kansas. Debes tratar de evitar áreas donde se congregan aves silvestres y lavarte las manos con frecuencia si debes entrar en contacto con aves.