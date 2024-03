La empresa sigue incentivando las salidas de las fábricas italianas, pero Fiom no ha firmado el acuerdo – QuiFinanza

El plan de vaciar las fábricas de Stellantis no cesa. Después de anunciar más de 2.500 salidas catalíticas entre Mirafiori, Cassino y Pratola Sera, el martes 26 de marzo, al día siguiente correspondió a los demás centros de producción del grupo automovilístico en toda Italia afrontar 1.087 nuevos recortes de personal, para un total de 3.597 .Despidos dentro de las 24 horas. Se trata de una reducción prevista en el acuerdo marco entre empresas multinacionales y sindicatos, que Vium no firmó. “El plan de desinversión industrial de Stellantis en Italia es cada vez más claro, eclipsado por la necesidad de abordar la transición”, comentó Samuel Lodi, secretario nacional de Fiom-Cgil y responsable del sector de movilidad.

Stellantis planea replicarse

La histórica planta de Mirafiori registró el mayor número de salidas incentivadas, con 1.520 despidos, seguida de la planta de Cassino (que dijo adiós a 850 empleados) y Pratola Sera (100). El acuerdo firmado deberá expresar las abreviaturas hasta Hasta 150.000 euros en incentivos a la formación y al empleo externo Para los trabajadores de diversos departamentos, desde las agencias centrales hasta los talleres de carrocería, desde los empleados de las oficinas de servicios y finanzas hasta los trabajadores mecánicos (hablamos aquí del plan de incentivos de Stellantis para el desplazamiento de Mirafiori).

También participarán en el plan de despidos las oficinas de Melfi con 500 empleados, Pomigliano d'Arco (424), Termoli (121), Cento (30) y Ferroni (129) (aquí informamos sobre el acuerdo de despido voluntario en Italia para Stellantis) .

Reacción de Vyom

Aunque casi todos los sindicatos han firmado el acuerdo de despido, el éxodo de las fábricas de Stellantis preocupa especialmente a una de las siglas más representativas, Fiume, que se negó a firmar el acuerdo, pide la intervención de la primera ministra Giorgia Meloni.

De hecho, la asociación sectorial CGIL calificó el programa de salida voluntaria como un “plan de cierre de empresas”: en 2023, las plantas del grupo produjeron 751.384 vehículos, cifras que suponen una recuperación respecto a los 685.753 del año anterior, pero lejos del final. 800 mil en 2019 y la meta es un millón de unidades.

“La situación resultó ser más grave de lo que realmente informamos, lo que, entre otras cosas, provocó el accidente. Huelga unificada anunciada el 12 de abril en Turín“Leemos en el memorando conjunto del secretario general de Fiom-Cgil, Michele De Palma, y ​​del director del Sector Movilidad, Samuel Lodi.

“El gobierno debe intervenir absolutamente a la luz de las reuniones de la próxima semana. Stellantis demuestra que tiene la intención de continuar con su estrategia de evacuar sus fábricas y desvincularse de nuestro país”, escribieron.

“Debilita significativamente los objetivos para los horarios de los coches en Mimit la próxima semana – Leemos más en el comunicado de prensa – No se pueden reconocer incentivos, privilegios y recursos públicos a una empresa que no tiene intención de invertir en Italia: no garantizar volúmenes de producción o fábricas suficientes, no invertir en I+D y no proteger a los trabajadores. Está claro que Fiom-Cgil ni siquiera firmó los acuerdos sobre despidos a nivel regional. No hay más tiempo que perder”.

“Es necesario mantener una reunión en el Palazzo Chigi con el primer ministro y director general de Stellantis, Carlos Tavares. Es hora de que todos asuman sus responsabilidades para salvar la industria automovilística en Italia”, concluyeron los representantes sindicales.