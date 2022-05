-85% en un día y -95% en una semana

Valores Bitcoin Cayó por debajo de los $30,000 por primera vez esta semana. Esto es incluso el mínimo de junio 2021. Los datos de inflación más altos de lo esperado para abril agregaron una nueva presión sobre las criptomonedas, que ya están bajo presión por la caída libre de luna y UST, dos criptomonedas para la plataforma blockchain tierra. El segundo también está en fuerte declive. criptomoneda En términos de capitalización de mercado, o Ethereum, que vale alrededor de $2350, un 7,5% menos.

La moneda estable descentralizada y algorítmica TerraUSD, o UST, perdió su paridad con el dólar estadounidense a fines de la semana pasada y cayó a 26 centavos esta mañana. Luna, que recientemente superó los $114, ahora vale $4,77 después de caer por debajo de $1.

Bitcoin en caída libre: por eso ya no retiran criptomonedas

luna que paso

Esta mañana -33%, -85% en las últimas 24 horas, -95% en la última semana del valor de Luna y todas las carteras que invirtieron. La moneda estable de Terra Group (UST) colapsó de la misma manera: -60% en un día, -46% solo en la mañana, cayendo a $0.3 y por lo tanto lejos de la par. El pasado 5 de abril Luna valía $119, hoy hace 5 y 2 años valía 0,12.

Por lo general, las monedas estables están respaldadas por un activo de reserva, por ejemplo, el dólar, en el caso de Tether (USDT) y USD Coin (USDC), solo por nombrar los dos más importantes. Por otro lado, el FSO no espera reservas, pero mantiene (mantuvo) una relación 1:1 con el dólar gracias a Luna, su token de gobernanza. Para crear más FSO, debes quemar lunaViceversa.

Luego, Do Kwon, el hombre que creó Terra, decidió apoyar la “conexión” de bóvedas terrestres a bitcoin también. La venta de bitcoin resultante para recomprar bonos del Tesoro tuvo un efecto desastroso en el mercado de criptomonedas, ya que el precio de bitcoin también cayó. Hace solo unos días, TerraUSD estaba entre las 10 principales criptomonedas por capitalización de mercado. Ayer, la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, también mencionó la desvinculación de TerraUSD durante una audiencia en el Senado: “Las monedas estables plantean riesgos para la estabilidad financiera y deben ser reguladas”. Mientras tanto, en Wall Street, Coinbase, el intercambio de criptomonedas número uno en los EE. UU., perdió un 22%, también debido a un informe trimestral decepcionante.

accidente de bitcoin

TerraUSD quema el 70% de su valor en 24 horas e inunda la financiación de criptomonedas, lo que vuelve a poner de manifiesto las dudas sobre su sostenibilidad. Bitcoin está pagando un alto precio, cayendo por debajo de los $29 000, el más bajo desde enero de 2021. La moneda estable algorítmica, apreciada por muchos inversores, ha sido considerada un experimento que combina matemáticas y software para crear una moneda digital que se comporta como un dólar colapsado por razones que no lo son Pero está claro, ya que ha bajado a 23 centavos, muy lejos del dólar con el que debería estar asociado. “Entiendo que las últimas 72 horas han sido difíciles para todos ustedes. Sepan que estoy decidido a trabajar con todos y cada uno de ustedes para superar la crisis”, dice Do Kwon, el desarrollador surcoreano que creó la moneda estable que ahora está teniendo dificultades para ganarse la confianza de los principales inversores.

La exageración llega en un momento de nerviosismo en el mercado y desató a la chica de las criptomonedas, que también es el socio del decepcionante informe trimestral de Coinbase. El mayor intercambio de criptomonedas de Estados Unidos cerró el primer trimestre por debajo de las expectativas de los analistas debido a una disminución en el número de usuarios. Las pérdidas ascendieron a 429,7 millones de dólares y los ingresos a 1.200 millones de dólares. Sin embargo, aún más alarmante es la comunicación con la Sec de la empresa que especifica que los usuarios del criptoactivo no tienen protección en caso de quiebra. En sí, no hay nada nuevo dado que la falta de garantías que brinda la normativa vigente, pero la mera ratificación de las mismas por escrito desató el pánico, indicando que la aclaración estaba ligada a un riesgo real de quiebra para la empresa. “No hay riesgo de quiebra, pero hemos incluido un nuevo factor de riesgo basado en los requisitos de la Comisión de Bolsa y Valores”, dice rápidamente el CEO Brian Armstrong en su explicación. Sin embargo, sus palabras no son tranquilizadoras y las acciones de Coinbase cerraron con una caída del 26,40%. Bitcoin también es pesado, perdiendo un 8,7% a 28.300 dólares. La criptomoneda ha estado en declive durante varias sesiones y ha quemado más del 50% de su valor en comparación con el pico del año pasado.