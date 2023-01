La dieta mediterránea es realmente buena para ti. Este es el por qué.

La dieta también puede tener profundos beneficios para la salud durante el embarazo, dijo el Dr. Anum Sohail Minhas, MD, profesor asistente de medicina en Johns Hopkins Medicine. en un Un estudio reciente Entre casi 7,800 mujeres publicadas en diciembre, los investigadores encontraron que aquellas que siguieron la dieta mediterránea de cerca en el momento de la concepción y durante el embarazo temprano tenían un riesgo 21 por ciento menor de cualquier complicación del embarazo, como eclampsia, diabetes del embarazo o parto prematuro.

“Definitivamente parece haber un efecto protector”, dijo el Dr. Minhas.

Por sí misma, dijo el Dr. Heffron, la dieta mediterránea no es una panacea: no eliminará sus posibilidades de desarrollar una enfermedad cardiovascular y tampoco la curará. Es importante que las personas también presten atención a los demás. Principios de la salud del corazóncomo ejercicio regular, sueño adecuado y no fumar.

¿La dieta mediterránea ayuda a perder peso?

Zumpano dijo que la dieta puede ayudar con la pérdida de peso, pero aún debe controlar sus calorías.

“Los alimentos ricos en nutrientes no son necesariamente bajos en calorías”, dijo el Dr. Heffron, y señaló que la dieta incluye alimentos como el aceite de oliva y las nueces, que son saludables para el corazón pero tienen un alto contenido de calorías y pueden provocar un aumento de peso si se comen en grandes porciones. . Pero si está cambiando su dieta de una alta en calorías, grasas saturadas y azúcares agregados, por ejemplo, a una que priorice las verduras, las frutas y las proteínas más magras, podría conducir a una pérdida de peso, dijo.

Sin embargo, la dieta mediterránea no pretende ser una estratagema para perder peso rápidamente. Más bien, debería inspirar un cambio a largo plazo en el comportamiento alimentario. en un un estudio Entre más de 30,000 personas que viven en Italia, por ejemplo, los investigadores encontraron que aquellos que siguieron la dieta mediterránea de cerca durante 12 años tenían menos probabilidades de tener sobrepeso u obesidad que aquellos que siguieron la dieta menos de cerca. a Estudio más pequeño, publicado en 2020, inscribió a 565 adultos que habían perdido intencionalmente el 10 por ciento o más de su peso corporal en el año anterior. Encontró que aquellos que informaron seguir de cerca la dieta mediterránea tenían el doble de probabilidades de mantener la pérdida de peso en comparación con aquellos que no siguieron la dieta de cerca.

¿Cuánto tiempo necesitas seguir la dieta mediterránea para obtener los beneficios?

Si recién está comenzando con la dieta mediterránea, hay evidencia limitada que sugiere que puede notar algunas mejoras cognitivas, incluida la atención, el estado de alerta y la complacencia, según Una revisión de estudios publicados en 2021 Dentro de los primeros diez días más o menos. Zumpano dijo que para que haya ganancias sostenibles a largo plazo en términos de salud cardíaca, las personas deben apegarse a ello, idealmente durante toda su vida.

Sin embargo, agregó, la dieta permite cierta flexibilidad; El brownie o bistec ocasional no anulará sus beneficios generales.