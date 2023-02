La desaparición de Virginia Furstenberg: el secreto de la sobrina de Agnelli, que no se revela desde hace 6 días

Virginia María Clara von FurstenbergM., de 48 años, se mudó de su casa el miércoles. No ha dado ninguna noticia sobre sí mismo desde entonces. El padre se presentó el sábado por la tarde en la comisaría de Marghera en Véneto para informar su pérdida. El informe fue enviado a Milán: ella vive en el área de Brera y vive a tiro de piedra de Corso Sempione. Virginia Faustenberg nació el 5 de octubre de 1974 en Génova, hija de Isabel Guarnati Y Sebastián Egon von Furstenbergfundador y presidente de honor de Banca Ives. Por lo tanto, es descendiente directo de la Casa de la Nobleza alemana que se originó en la región de Baden-Württemberg. Sus abuelos fueron el príncipe Tassilo y Clara AnelliHermana del abogado Gianni, presidente de Fiat desde 1966 hasta 2003.

Virginia Furstenberg es nieta enojoActriz y estrella de cine de los años 60 y 70. En 2011, hizo su debut como modelo en un teatro melodramático. Luego el teatro con la opera Dismorfofobia Mientras que en 2017 creó una instalación de arte dedicada a la madre que se muestra en Venecia. Según la historia de la familia un hoy Esta no es la primera vez que la mujer desaparece: se presentó una denuncia (y luego se retiró) en octubre pasado. La mujer fue hospitalizada recientemente debido a problemas de salud. Últimamente, no ha actuado de una manera que haga evidente su deseo de desaparecer. Finalmente, no dejó mensajes de ningún tipo. El 28 de octubre de 2017, Virginia von Furstenberg se casó en Boulogne con Janusz Goronski.

