De nuestro corresponsal Estambul – “El cuadro me parece fantástico y estamos muy contentos. Se han contado el 40% de los votos y estamos a la cabeza”, afirmó con estas palabras el alcalde saliente, Ekrem Imamoglu, uno de los más destacados defensores del Partido Popular Republicano kemalista, una espina clavada en el gobierno. Presidente Recep Tayyip Erdogan Se dirigió a los periodistas en la sede del partido en Estambul a las 19.45 hora local (18.45 hora italiana). “Pero sabemos que las elecciones aún no han terminado. Hasta que se cuente el último voto, “Hoy es sin duda una celebración de la democracia, gracias a quienes votaron”.

El ambiente en la sede del Partido Justicia y Desarrollo en la gran ciudad es plomizo. Con un mensaje marcado con la letra X, el presidente turco llamó a la nación a “proteger las urnas y los votos”, pero aún no se ha pronunciado sobre los resultados. Restaurar el capital económico del país, que perdió en 2019 después de casi medio siglo de gobierno indiscutible, ha sido la obsesión del Estado. Sultán Quien, durante estas semanas de campaña electoral, movilizó a todo el poder ejecutivo para apoyar al candidato al cargo de alcalde. Esta es una circunstancia que Imamoglu subrayó ayer: “El gobierno debe volver a Ankara a trabajar – gritó ayer entre aplausos – han descuidado sus deberes durante tres meses, no les dejemos saquear la ciudad”.

En Estambul, en el distrito de Cihangir, el colegio electoral está situado en la escuela Firuzaga Ilkokulu. No está tan lleno como de costumbre. Se dice que esto se debe a las celebraciones de la noche posterior al Ramadán. La participación electoral en Türkiye suele ser muy alta, En 2019 en Estambul alcanzó el 90%. Pero con nueve elecciones en diez años, los ciudadanos pueden empezar a mostrar signos de fatiga. Fouad (42 años) acudió al colegio electoral con su madre Dondo (72 años), que lleva un velo negro en la cabeza. Voté por İmamoğlu: Y añadió: “Esperamos que el gobierno nacional cambie tarde o temprano. Ya no podemos permitirnos eso”. Pero la mujer es una firme defensora del Partido Justicia y Desarrollo porque sólo confía en Erdogan, al igual que Hussein, de 41 años: “Imamoğlu no hizo nada, al menos el presidente tenía algunas ideas y luego “Si gana Corum, estaremos en armonía con el gobierno nacional”. Hay una gran confianza en el presidente turco. Adam (60 años) expresó su convicción de que Erdogan se jubilará al final de este mandato y no intentará distorsionar la Constitución para mantenerse en el camino correcto. “Es lo mejor que podemos conseguir – Dice – Y sobre todo. Después de Ataturk, por supuesto.”