Entre los futuros miembros de la realeza europea, Charlene de Mónaco ciertamente decepcionó al decidirse por un look que no la realzaba. La princesa en realidad ha usado un marfil entero, vestido con una chaqueta abotonada que era demasiado estrecha y voluminosa para su figura ya imponente. el Mantón cruzado Debió suavizar la mirada pero no se logró el objetivo. Una pena, aunque siempre es genial.