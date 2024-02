La china BYD está considerando construir una fábrica en México. Un duro golpe para el automóvil americano

El gigante chino de vehículos eléctricos BYD considera abrir una fábrica en México El periodico de Wall Street.

Citando fuentes anónimas, el periódico dijo que BYD está buscando ubicaciones adecuadas para albergar la nueva planta. Según las fuentes, la fábrica producirá automóviles para el mercado estadounidense.

Después de Tesla, los fabricantes chinos de vehículos eléctricos son los mayores vendedores en todo el mundo. Porque venden a lo grande en su mercado local. Pero ahora ha llegado al punto de saturación y las empresas están empezando a mirar al extranjero. BYD, entre otros, superará a Tesla como mayor vendedor de vehículos eléctricos del mundo en el último trimestre de 2023.

Los fabricantes de automóviles europeos ya están alarmados por los planes de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos de ingresar al mercado europeo y comenzar a ofrecer automóviles de igual calidad a precios más bajos. Para tal fin, La Unión Europea ha iniciado una investigación. Prácticas de subsidio en la industria de vehículos eléctricos de China, al tiempo que se otorgan subsidios a los compradores de vehículos eléctricos en el país.

Los fabricantes de automóviles estadounidenses han estado durmiendo tranquilamente hasta ahora, con la esperanza de que las tensas relaciones políticas entre Washington y Beijing no favorezcan una invasión de vehículos eléctricos chinos. Se olvidaron de México.

Estados Unidos tiene un acuerdo de libre comercio con su vecino del sur. Esto significa que los automóviles fabricados en México no estarán sujetos a impuestos si se exportan al norte de la frontera. Aunque fuentes del WSJ indican que BYD aún no ha tomado una decisión final sobre la fábrica en México, la industria automotriz estadounidense está empezando a preocuparse. Después de todo, las marcas de automóviles norteamericanas prácticamente fabrican en México para mantener bajos sus costos, por lo que prohibir la importación de automóviles desde México sería extremadamente complicado, si no imposible.

El artículo también destaca que en los últimos años, las empresas chinas activas en el sector de los vehículos eléctricos han abierto fábricas en México o ampliado la capacidad de producción existente. La expansión es en gran medida una respuesta a los ambiciosos objetivos de electrificación del transporte de la administración Biden, que esperan que el 67% de todos los automóviles vendidos sean vehículos eléctricos para 2032.



