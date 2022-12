La chilena de Richarlison es otra broma para Mbappé, el gol más bonito del Mundial

El gol Brasil-Serbia de Richarlison fue votado como el gol más bello de la Copa del Mundo Qatar 2022. Entre los 10 goles candidatos está la perla de Kylian Mbappé. Activa las notificaciones para recibir notificaciones Han pasado unos días desde la Copa del Mundo, y Argentina es el campeón. Francia se burló de los penaltis. Croacia en el podio, Marruecos en cuarto lugar. Todos los premios individuales se entregaron después de la final, con mucha polémica por el gesto de Emiliano Martínez. Falta un premio al mejor gol en Qatar 2022. FIFA lanzó la competencia en Twitter y los usuarios votaron Richardson, Entonces, hacer que su Copa del Mundo y la de Brasil sean lo más amargas posible. Bicicleta Lo que se hizo contra Serbia fue realmente una obra maestra. Le pidió a la FIFA que eligiera el gol más hermoso en las redes sociales y anunció que el jugador del Tottenham tenía a todos detrás de él. Richarlison anotó un gol contra Serbia. El segundo gol es una actuación, tiro al vuelo o en bicicleta, que recuerda al emblema de los cromos de los futbolistas durante décadas. El chileno de Richarlison ha sido nombrado el mejor gol del Mundial de Qatar 2022 por la FIFA. Naturalmente, las controversias sociales estallaron cuando muchos eligieron otros objetivos. Diez fueron los nominados al mejor gol del Mundial. Aparte de Richarlison para Brasil-Serbia, la lista incluye a Saudi Al Dawsari (gol en Polonia-Arabia Saudita), Kakpo (gol en Holanda-Ecuador), Enzo Fernandez (perla maestra en Argentina-México), Abubakar (anotó en 3- 3 en Camerún-Serbia), Chávez (México-Arabia Saudí), Mbappé (bola de fuego de larga distancia en octavos de final Francia-Polonia), Richarlison de nuevo con Paik Seung Ho (Brasil-Corea del Sur) y Neymar (Croacia-Brasil cuartos- meta final). READ Su agradecimiento al perro Cauche ya quienes lo salvaron. ¿Por qué los humanos no han aprendido a ser mejores que los animales?

Golazo de Kylian Mbappé en el Francia-Polonia. Más allá del gol sorpresa de Mbappé ante Argentina, la volea de la final fue brillante, pero sobre todo pesada porque devolvió el equilibrio al partido. Pero también se puede considerar el gol de Orcic en el Croacia-Marruecos, el 3º y 4º puesto final. Los diez candidatos objetivamente espectaculares incluyen los goles de Mbappé contra Polonia y los goles de Aboubakar. Pero ganó Richarlison, quien puede presumir de esta hazaña.

