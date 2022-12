Árbol destruye autos en terreno privado para uso público

Condenado por el Tribunal Municipal de Ladispoli.

“El municipio debe velar por que no se descuide el mantenimiento de la zona”. Así lo establece en una sentencia de la Audiencia de Civitavecchia, que en realidad es una sentencia para el municipio de Ladispola, que se ve obligado a pagar más de 5 mil euros en concepto de indemnización a un ayuntamiento después de que un árbol cayera sobre su coche el 12 de junio de 2019 . Supuso un gran avance desde el punto de vista judicial al tratarse de un espacio privado de uso público. La mujer recurrió al abogado y ganó. Otros residentes del ahora apodado “estacionamiento fantasma” del barrio de México podrían llegar a la misma conclusión.

Inicialmente se nombró a una empresa privada como propietaria de la plaza, pero sus abogados lo negaron. Durante este período, el municipio ordenó la tala de otros árboles en el estacionamiento vía Trapani para evitar más peligros. Pero no lo logró antes de la ráfaga de viento de las 7:30 am que derribó un gran pino y destruyó cuatro autos. La zona donde ocurrieron los hechos -según lo establecido por el juzgado- estaba libre de restricciones. Por lo tanto, aunque privado, se utilizó para estacionamiento público y tránsito de peatones. No hay cadenas ni estacas para identificar los peligros. En definitiva, el municipio debería haber remediado cualquier situación de inseguridad. El abogado de la mujer está satisfecho. “No puede ser de otra manera -comenta Flavio Russoniello- el municipio debe responsabilizarse en relación a las áreas de uso público”.