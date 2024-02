“La angustia que conduce al pesimismo absoluto es obra de Satanás”.

Necesitamos explorar nuestra alma para descubrir si la tristeza que a veces reside en nuestro corazón es de buena o mala naturaleza. Porque hay tristeza alimentada por Satanás. Papa Francisco Esta vez -tras hacer gala de los vicios de la gula, la ira y la lujuria en las últimas semanas- se enfrenta al “demonio disfrazado de la tristeza”, un “vicio un tanto feo” capaz de envenenar la existencia y conducirla a un túnel del que no hay salida. afuera, teñido de lujuria. Un sentimiento catastrófico de impotencia y derrota, que nos aleja del amor de Dios: “Los Padres del Desierto lo describieron como un gusano del corazón que devora y devora a quienes lo albergan. Debemos prestar atención a esta tristeza y creer que Jesús nos conduce a la alegría de la Resurrección. De ahí la advertencia de saber actuar según la naturaleza del duelo. Esto puede ser malo, llevándonos al pesimismo y al egoísmo difíciles de tratar”. Bergoglio, durante el Catecismo, recordó que hay “una tristeza propia de la vida cristiana que, por la gracia de Dios, se transforma en alegría: es Está claro que no debe ser rechazada y es parte del camino del arrepentimiento, pero también hay una segunda clase de tristeza que se cuela en el alma y se postra en un estado de melancolía: y es esta segunda clase de tristeza la que debe ser luchado, nace en el corazón humano cuando el deseo o la esperanza se desvanecen”. En su resumen, Francisco señaló que “el dolor es el placer de no tener placer. “Como comer dulces amargos”.

Los Padres de la Iglesia han desarrollado una distinción importante: “En efecto, hay dolor transformado en alegría: es evidente que no debe ser rechazado y forma parte del camino del arrepentimiento. Pero también hay un segundo tipo de tristeza que se cuela en el alma y la hace caer en un estado de depresión: Este segundo tipo de tristeza es con el que debemos combatir decididamente y con todas las fuerzas, porque viene del maligno. . Esta distinción la encontramos también en San Pablo, quien dijo en su carta a los Corintios: “El dolor divino produce un arrepentimiento irrevocable que conduce a la salvación, pero el dolor del mundo produce la muerte”.

El tema de la tristeza absoluta, que en el ámbito médico se conoce como depresión, fue abordado varias veces por el Papa cuando quiso citar a San Ignacio de Loyola: “La oscuridad del alma, la agitación interior, el deseo de lo mundano y terrenal cosas. Y la ansiedad resultante de diversas emociones y experiencias: el alma tiende a dudar, se queda sin esperanza ni amor, y se encuentra perezosa, apática y triste, como si estuviera separada de su Creador y Señor.

