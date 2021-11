La alternativa sudafricana a Covid: una alarma global. Italia prohíbe la entrada a 7 países africanos

BRUSELAS, 26 de noviembre de 2021 – La alternativa sudafricana subordinar enfermedad del coronavirus asusta al mundo. Los científicos están trabajando para comprender las implicaciones y muchos instan a la precaución, pero el miedo aumenta cada hora. en un Bélgica los Primer caso: Este será el primer caso en Europa. Para una prueba positiva fue un joven Aquellos que desarrollaron síntomas once días después de viajar a Egipto vía Turquía. No tiene nada que ver con Sudáfrica ni con ningún otro país del sur de África. Los medios belgas escribieron que el paciente tenía una carga viral alta en el momento del diagnóstico. No ha sido vacunada y no ha sido infectada en el pasado.

Dada la gravedad de la situación, la Comisión Europea, en estrecha coordinación con los estados miembros, propondrá activar el freno de emergencia para detener los viajes aéreos desde la región de África austral por preocupaciones sobre B 1.1.1.529Anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Mientras tanto, el ministro de Salud, Roberto Speranza, se apresura: “He firmado un nuevo decreto Está prohibido entrar en Italia a cualquier persona que haya estado en Sudáfrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia y Eswatini en los últimos 14 días ”., declaró. El confirma: “Estamos siguiendo el camino de la máxima cautela”. Varios otros países europeos tomaron la misma decisión en una serie. Y el jueves por la noche, Israel canceló inmediatamente vuelos hacia y desde Sudáfrica, al igual que Gran Bretaña. Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC)Ecdc) documento sobre los últimos avances en la actualidad.

Pero la variable ya se ha rastreado en IsraelSegún el Ministerio de Salud israelí, según lo informado por el diario “Haaretz”. La mutación se identificó en un nativo de Malawi. Las autoridades sanitarias israelíes sospechan que dos personas más pueden estar infectadas con el mismo tipo, y para ello deberán permanecer en cuarentena hasta que salgan los resultados de las pruebas.

El miedo los ahoga pantalón. Milán pierde más del 4% al principio, París 4,5%. Después de eso, los precios subieron levemente, pero continúan viajando en una fuerte caída. Asia también cerró en números rojos esta mañana, con Tokio perdiendo un 2,5%. En particular, las acciones de las aerolíneas y el turismo están sufriendo.

La variante ha sido definida por los expertos como “una de las peores mutaciones vistas hasta ahora” tanto para las mutaciones que hacen que el virus sea más contagioso como para las mutaciones que pueden confundir a los anticuerpos. L ‘Organización Mundial de la Salud (OMS) Lo ha estado viendo durante varios días y hoy tendrá una reunión para discutir las contramedidas y llamarlas con una letra griega como para las otras variantes.

Instituto Spalanzani formado unidad de guerra Para analizar datos a nivel internacional y preparar secuencias de cepas con fines de vigilancia viral, gracias a la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto se ha puesto en contacto con el embajador de Italia en Sudáfrica, Paolo Cuccoli, que está facilitando los contactos con el NICD. en Sudáfrica – continúa Spallanzani – el grupo de trabajo pronto tendrá una llamada internacional directamente con los expertos del NICD para discutir los datos y discutir las medidas que se deben tomar ”.

El grupo de trabajo “es la respuesta inmediata a Spallanzani y a todo el sistema nacional”, enfatiza el director de Spalanzani, Francesco Vaia, en Ansiedad que surge entre los ciudadanos en comparación con esta alternativa. La señal que estamos enviando es: prestemos atención, primero observemos, estudiemos y luego revisemos las medidas para combatir esta otra alternativa ”.

La variable se especifica en Gauteng, la rica provincia de Sudáfrica que la incluye Johannesburgo y Pretoria. La tasa de vacunación en Sudáfrica es solo del 24% de la población total, y se espera que las muchas mutaciones se hayan acumulado en una persona inmunosuprimida que padece el coronavirus durante semanas o meses. los Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Sudáfrica informó que la presencia de la variante se ha documentado secuencialmente en 22 casos positivos, en su mayoría adultos jóvenes, pero ya se han reportado muchos más casos en varios laboratorios del país. En total hay al menos Se han verificado unos sesenta casos en todo el mundo., incluidos cuatro en Botswana y uno en Hong Kong en un viajero de regreso desde Sudáfrica.

Para la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido es “La aparición más peligrosa hasta ahora”. Y el ministro de Salud británico, Sajid Javid, explicó que “las vacunas pueden ser menos efectivas” contra “Sudáfrica”. Thomas Peacock, virólogo del Imperial College de Londres, dijo que había notado una “imagen de mutación realmente horrible”. “Estamos muy preocupados y esperamos que la difusión de esta alternativa sea limitada”, dijo Lothar Weller, director del Instituto Robert Koch de Alemania. Los expertos notan cómo 32 mutaciones en la proteína de pico (la cabeza de la corona del coronavirus, la proteína que utiliza para unirse e ingresar a nuestras células) Un número muy alto, logrado en muy poco tiempo. Basta decir que es casi el doble que el Delta y el triple que el Alfa. El temor es que los anticuerpos de los recuperados y vacunados tengan dificultades para reconocer la nueva cepa y, por lo tanto, nos protejan menos.

