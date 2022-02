Konami no renueva el dominio del sitio oficial y alguien lo aprovechó – Nerd4.life

Konami No renovó el campo Sitio web oficial de Silent Hill. No sabemos si fue una elección voluntaria o un descuido emocionante, pero el hecho es que la empresa japonesa ya no tiene ningún derecho sobre el dominio “www.silenthill.com”. Y alguien aprovechó para comprarlo y modificar el portal a su gusto, para hacer un poco broma.

Al momento de acceder al sitio anterior, lo que aparece es una sola página con un fondo negro en el medio Tuit de Masahiro Ito que dice “Ojalá no hubiera hecho nada en Pyramid Head”.



Aquí está el nuevo sitio web oficial de Silent HIll

Para empezar, Ito fue el director de arte y diseñador de los personajes, monstruos y escenarios de algunos de los juegos de la serie Silent Hill, incluida la trilogía original. El tuit, que a primera vista podría parecer una broma de una cuenta falsa, es 100 % cierto y se publicó el 20 de febrero de 2022, acompañado de una segunda publicación que agrega: “La razón no es que no me pagaron. Las estatuas … No me pagaron por esto”. En resumen, profundice en Konami.

Como señala un usuario de Neogaf, esta no es la primera vez que Konami se “olvida” de renovar el dominio del sitio web oficial de Silent Hill. También sucedió en 2019, pero aparentemente nadie se acercó a comprarlo en ese momento.