JWST rompe récord de galaxias más distantes jamás descubiertas: ScienceAlert

Se ha confirmado que la luz que ha viajado más de 13.400 millones de años para llegar a nuestro vecindario del espacio se originó en la galaxia más antigua y distante descubierta hasta ahora.

Esto coloca al más lejano de estos cuatro objetos muy pequeños en el amanecer del universo, poco después del Big Bang, un período de tiempo en el que el universo aún estaba nublado y nublado y los primeros rayos de luz atravesaban la oscuridad.

Muy detallado JWSTLas observaciones espectroscópicas de larga duración de los investigadores indican que los investigadores no solo pueden medir la distancia recorrida por la luz de estas galaxias, sino también inferir algunas propiedades de las galaxias.

“Por primera vez, descubrimos galaxias solo 350 millones de años después del Big Bang, y podemos estar absolutamente seguros de sus fantásticas distancias”. dice el astrónomo Brant Robertson de la Universidad de California Santa Cruz.

“Encontrar estas primeras galaxias en imágenes tan asombrosamente hermosas es una experiencia especial”.

Poder observar el universo mucho antes de lo que jamás habíamos visto antes era una de las mayores esperanzas de JWST. Nuestra comprensión de los primeros mil millones de años después del Big Bang es muy limitada, y encontrar primeros cuerpos puede ayudar a arrojar luz sobre este momento crucial de formación.

Tenemos modelos que describen cómo se desarrollan los eventos. Pensamos que antes de que nacieran las primeras estrellas, el universo estaba lleno de materia opaca; Cualquier luz dispersada por electrones libres e incapaz de fluir libremente.

Estas partículas se combinan gradualmente para formar hidrógeno neutro; Cuando las estrellas comenzaron a formarse, ionizaron hidrógeno y la luz se iluminó. Este proceso se completó alrededor de mil millones de años después de la aparición del universo.

La luz emitida por estos objetos es muy tenue, habiendo viajado desde un lugar muy lejano. Debido a que el universo se ha expandido, se ha extendido mucho hasta el extremo más largo y rojo del espectro, un fenómeno conocido como corrimiento al rojo.

El JWST es el telescopio más poderoso jamás lanzado al espacio, especializado en el infrarrojo y el infrarrojo cercano, diseñado para detectar esta luz roja, lo mejor que podamos.

Para obtener un corrimiento al rojo confirmado, la luz debe descomponerse en sus longitudes de onda componentes, una técnica conocida como espectroscopia. Un equipo de investigadores dividió la luz de la NIRCam de JWST en nueve bandas de longitud de onda, enfocándose en cuatro galaxias de alto corrimiento al rojo, dos de las cuales fueron identificadas por primera vez por el Hubble.

Los nuevos datos del JWST confirman que estas dos galaxias se encuentran, de hecho, entre las galaxias más distantes jamás descubiertas, y que las otras dos están más lejos.

“Era muy importante demostrar que estas galaxias habitaban efectivamente el universo primitivo. Es muy posible que incluso las galaxias más cercanas se disfrazaran de galaxias muy distantes”. dice la astrónoma Emma Curtis Lake de la Universidad de Hertfordshire en el Reino Unido.

“Ver el espectro desplegado como esperábamos, confirmando que estas galaxias están en el borde real de nuestra vista, ¡y algunas están más lejos de lo que el Hubble puede ver! Es una hazaña muy emocionante de la misión”.

Las dos galaxias del Hubble tienen desplazamientos al rojo de 10,38 y 11,58. Los nuevos hallazgos del JWST tienen corrimientos al rojo de 12,63 y 13,20, este último equivalente a unos 13.500 millones de años luz de distancia.

Actualmente se están investigando otros candidatos para los principales desplazamientos hacia el rojo, pero aún no se han confirmado. Dado que JWST no ha estado en vivo durante seis meses, probablemente no pasará mucho tiempo antes de que se rompa el récord.

Pero hay mucho que hacer mientras tanto. Las observaciones que nos dieron estas galaxias distantes como parte del Estudio Extragaláctico Profundo Avanzado (JADES) de JWST recopilaron un total de 28 horas de datos de una región del espacio dentro y alrededor de la famosa región. El campo ultraprofundo del Hubble.

Esta luz podrá decirnos mucho sobre las condiciones en el universo primitivo y cómo se formaron las primeras estrellas y galaxias.

“Usando estas medidas, podemos averiguar el brillo intrínseco de las galaxias y saber cuántas estrellas tienen”. robertson dice.

“Ahora podemos comenzar a trazar un mapa de cómo las galaxias se juntan con el tiempo”.

Los investigadores presentarán sus hallazgos en STScI’s Primeros hallazgos científicos de JWST conspiración. Mi papel se puede leer antes de imprimir aqui Y el aqui.