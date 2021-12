Juventus y Chiellini arrojan agua sobre el caso de ganancias de capital, pero los fiscales ahora están investigando la venta de CR7

El nuevo decreto de búsqueda e incautación como parte de la investigación con el Fiscal de Turín sobre las cuentas Juventus. Para anunciarlo, junto con la nota de prensa relacionada con el complemento del prospecto de ampliación de capital, es la propia Juventus FC. El nuevo decreto, que fue notificado el jueves, afecta a la Juventus y a “algunos de los defensores actuales del equipo (Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Stefano Cerato, Cesare Gabasio) y promulga los hechos e hipótesis del crimen al que se refiere el comunicado de prensa del 27 Noviembre de 2021, así como en relación con la cláusula “ Disposiciones finales ” de los estados financieros al 30 de junio de 2021 en relación con los valores económicos de la venta del jugador Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo. Como ya se anunció, la Juventus está cooperando con los investigadores y con la Consob y confía en que aclarará todos los aspectos de su interés, creyendo que está operando de acuerdo con las leyes y regulaciones que rigen la información financiera, de acuerdo con los principios de contabilidad. Y de acuerdo con las prácticas de la industria del fútbol internacional y las condiciones del mercado “.

Caso Juventus, nuevas objeciones a la “tarjeta” de Ronaldo: “Si sale, nos saltan a la garganta”

“Si sale, nos damos un vuelco … está todo en los estados financieros, los auditores, todo”. Al mismo tiempo, este viernes también recibió nuevas objeciones de la investigación de “la publicación”, que fue realizada por la Fiscalía de Turín sobre las cuentas y asuntos de Juventus, con el Misión de cristiano Ronaldo El Manchester United es un nuevo elemento básico. hablar – informes Corriere della Sera En su versión online, soy el asesor legal de la Juventus Cesar Gabasio, los nuevos participantes en el registro de sospechosos, y el actual ds Federico Cherubini. La conversación se remontará al 23 de septiembre de 2021: Gabacio explicará que tenía una “carta con el presidente” y yo todavía “no me iría a los extremos… a presentar una demanda porque entonces ese papel tiene que entrar ahí. No quiere decir que nos ayude mucho… en nuestro presupuesto ”. general”. El tema de investigación de este “famoso artículo que en teoría no debería existir” permanece. Según los investigadores, que inicialmente pensaron en los atrasos salariales de los portugueses, sería – siempre informa corriere.it Un acuerdo especial con el Manchester United en el que se prevé un acuerdo distinto al comunicado oficialmente. Y sobre todo, se refleja en el balance.

a los micrófonos Deportes del cielo, Capitán Giorgio Chiellini Por la tarde comentó exactamente sobre el tema de las plusvalías y las investigaciones en curso contra la Juventus: “Las investigaciones dejan el tiempo que encuentras, hay que esperar. En lo que respecta a la Juventus, las investigaciones están infladas. Tenemos que esperar y poner en un esfuerzo por devolver algo a una empresa que tanto nos ha dado. Un ruego extendido el martes a los que me rodean y a los que nos han apoyado durante tanto tiempo. Tenemos la obligación moral de unirnos para crear algo aún más bello. “