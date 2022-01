Inter, tutto fatto per Gosens: domani le visite

L’esterno tedesco atteso a Milano, llega in prestito con obbligo di riscatto

Un otro gran colpo di mercado dell’Enterrar targata Beppe Marotta. Ormai è tutto fatto per l’arrivo dall’atalanta di petirrojoche stando a quanto reporta La Gazzetta dello Sport entro domani sarà ufficialmente un giocatore nerazzurro. simone inzaghi così avrà l’esterno sinistro che chiede da qualche settimana, operazione complessiva tra i 25 ei 27 milioni di euro bonus compresi, l’accordo tra i club verrà definito oggi nei dettagli.

L’esterno tedesco, atteso a Milano per le visite mediche entro domani, deliverrà all’Inter in prestito con diritto di riscatto che diventrà obbligatorio al verificarsi di alcune condizioni e firmerà un contratto fine al giugno net 2026 da con l’inserimento di bonus a rendimento Il riscatto da parte dei nerazzurri, riporta ancora il quotidiano rosa, dovrebbe avvenire dopo 18 mesi, nel giugno 2023.

Gosens, che piace da tempo anche del Newcastle, è fermo da fine settembre a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia destra, con successiva ricaduta che ha allungato i tempi di recupero. Il suo rientro in campo è atteso a breve, ma l’infortunio non frena l’Inter, che ragiona anche in vista della prossima stagione.

L’arrivo del tedesco comunque potrebbe non essere l’ultimo per la capolista, che è anche in cerca di un attaccante: Caicedo può arrivare solo se il Genova accetta la formula del prestito (il club rossoblù si è detto disponibile) e se l’ex punta della Lazio acconsente a una riduzione del suo ingaggio visto che i nerazzurri non intendono andarem oltre me 800 contratto.

Per il futuro invece il nome nel mirino dei nerazzurri per il ruolo di centravanti è quello di Gianluca Scamacca, a giugno partirà l’assalto al gioiello del Sassuolo.



