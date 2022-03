Juventus y Chiellini a The Times: “Campeones, podemos intentarlo este año”

Entrevista ampliada al defensa de la Juventus para el diario londinense: “El Mbappé más talentoso, Pogba es el jugador de fútbol de LeBron. Estoy mejorando año tras año”.

El trofeo de orejas grandes no es un tabú en Turín. Es un gol que siguió y falló durante algún tiempo, pero sigue en la portería de la Juventus. Y Giorgio Chiellini, quien recordó los últimos años en una larga entrevista con “The Times”, no oculta el asunto y también tocó muchos otros temas. “La Champions League es algo que echo de menos y que la Juventus echa de menos desde 1996. Hemos llegado muy cerca, lo intentamos todos los años, pero es un torneo donde no siempre gana el mejor equipo -dijo-. Los tres últimos años hemos sido eliminados. Del Oporto, Lyon y Ajax. No podemos estar satisfechos. Este año podemos intentar ganarlo”. El capitán de la Juventus también cree en esto porque la imprevisibilidad de la competición aparta la pista europea de cualquier tipo de calendario y lógica deportiva.

En el ámbito europeo, Chiellini llega del mágico verano a la Eurocopa. Y vuelve a la final contra Inglaterra: "Ellos han estado con mucha más presión que nosotros y a veces la presión te da energía, pero a veces es un obstáculo. Ese miedo lo reconocimos. Quizás no el miedo, pero sí su tensión y tensión". Al final de la primera parte, con Inglaterra ganando 1-0, la tranquilidad reinaba en nuestro vestuario. Estábamos seguros de que si nos quedábamos con el balón, íbamos a marcar. Sin duda, encontramos la solución para hacerlo. Mantener los nervios era lo más importante, y después tuvimos suerte con la tanda de penaltis. Y el empate fue el resultado más justo de ese partido".

Chiellini ya se ha cruzado con muchos campeones a lo largo de su carrera y quizás con la madurez también ha cambiado la idea de la vida de un oponente. "Cuando era más joven, era más activo, necesitaba un enemigo y no tenía una buena relación con otros atacantes. Ahora me gusta hablar con ellos durante los partidos, me gusta compartir sentimientos y discutir lo que sucede durante un partido". También bromeo con ellos, a veces. No soy agresivo. : Ahora el "enemigo" no es un enemigo, sino un amigo que juega contra mí, y me di cuenta de que si no desperdiciaba mi energía "luchando" como yo antes, podía volverme más claro y concentrado, así que mi desempeño mejoró".

Algunos de los mejores de la historia. "¿Mbappé? La más talentosa. Jugué contra ella por primera vez en 2017, tenía 18 años, pero era realmente increíble. No puedo imaginar cómo es ahora y qué puede hacer en el futuro. Me encanta su mentalidad". ¿Pogba? Es LeBron James para el fútbol". Realmente, es genial cómo creció. Cuando lo vi por primera vez en el entrenamiento, dije '¿Qué?' esto no es verdad'. Sabía que venía del Manchester United, así que esperaba ver a un muy buen jugador, pero el hecho de que se quedara ahí me hizo pensar que no era un jugador top. En cambio, lo fue. Lo siento ahora que no puede mostrar completamente todas sus cualidades. A continuación, el gran reto de su tiempo: 'CR7 y Messi son unos extraterrestres excepcionales. Tuve suerte porque jugué tres años en la Juventus con Cristiano. En los momentos cruciales, cuando lo necesitas, siempre está ahí".

Academia de defensores – Chiellini es considerado uno de los defensores más fuertes del mundo. “Es un rol que tienes que sentir por dentro -reconoce-. Tienes que estar contento de no dejar que el atacante haga la jugada que quiere. Es un rol para estudiar, porque tienes que entender y darte cuenta del oponente. Intención. Y luego es un rol emocional también. Es decir, de toque. Antes de un pase cruzado o un pase alto, empiezas a sentir una conexión con el oponente. Tienes que deslumbrarlo con tu superioridad, ponerlo nervioso. Hacerle saber que él no recibe el balón, recibe un empujón antes de recibir el balón. Si juegas al fútbol, ​​entenderás lo que digo”.

Estas son sus principales referencias: "Tuve la suerte de haber crecido con Paolo Maldini y Franco Baresi y tuve la suerte de jugar con Fabio Cannavaro. Intenté robarle todos los secretos posibles. ¿Lo mejor ahora? Antes de las lesiones Sergio Ramos. En en algunos aspectos no es un verdadero defensor, sino un jugador de clase mundial, excelente en todo el campo y carácter. ¿No? Hay otros defensores con más habilidades técnicas. Pero he estado trabajando en la transición desde el comienzo de mi carrera. y lo sigo haciendo. Siempre he sido el patito feo. Si no me coordino ahora te puedes imaginar cómo era cuando tenía 14, 15 años. Pero estoy mejorando día a día, año a año. año, partido a partido, porque yo era una pasión. Y todavía tengo la pasión que tenía a los 15 años. Todos los que conocí en mi carrera trataron de ayudarme, porque vieron en mí esos sentimientos, esas ganas de mejorar. "

En la Juventus a día de hoy sigue siendo decisivo. Se refiere a Bonucci como su "gemelo en el campo" y a la última llegada de Vlahovic como "una sensación de nueva energía del club que decía que queríamos ganar y ahora no tienes excusas". Por eso, el verdadero secreto de la anciana, según el capitán de la Juventus, está en el ADN del club. "Aprendí lo que significa jugar en la Juventus. Este es un club que trata de darle todo a sus jugadores, para que solo puedan jugar al fútbol. Somos afortunados de tener, para mantener la cabeza en alto, una familia, corderos que tienen estado aquí durante casi 100 años, esto no es solo una inversión para ellos, quieren crear algo y lo más importante es "ganar". Eso no significa que tengas que ganarlo todo, pero en la Juventus siempre apuntas ganar.' ¿Piensas en la jubilación? "Tal vez debería llamar a Zlatan (Ibrahimovic, editor) y decidir con él. Podemos hacer un video para Sky diciendo: '¿Qué quieres hacer?'". No, ¿qué quieres hacer? Bueno, podemos decidir juntos.