Juve, goles y adelantamientos ante México por McKenzie. Tenga cuidado, evite Jamaica

Momento magico

En la Juve se convirtió en titular: su excelente estado de forma le permitió escalar peldaños y acosar a algunos de los compañeros que partían como favoritos al inicio de temporada. Todo esto “gracias a la confianza del personal técnico que me dio confianza y me ayudó a sobrellevar el difícil momento que viví en unos meses”, dijo en una entrevista reciente. Las críticas a su actuación sin fines de lucro ahora parecen ser cosa del pasado, con Weston regresando a una nota en los EE. UU. Tal como lo hizo con Lady, por lo que incluso los rumores de una posible venta en enero han desaparecido por completo. . Cuando se reanude la Serie A, luego de una tarjeta amarilla en el partido contra México, Median no podrá participar en el próximo partido por descalificación entre las selecciones estadounidense y jamaicana. Allegri lo espera con los brazos abiertos.