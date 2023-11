Justin Timberlake ‘se escapa a México con toda la familia’: pero un detalle no cuadra, eso es todo

Después del libro de Britney Spears y sus impactantes revelaciones, se ha hablado mucho (y más) en torno a Timberlake. ¿Todas estas conversaciones lo llevan a subirse a un avión y volar a Cabo San Lucas con su esposa e hijos? La prensa extranjera informa aquí.



Expresiones de Britney Spears — en las tan esperadas memorias la chica en mi Publicado el pasado 24 de octubre, seguirá teniendo consecuencias. Y no podría ser de otra manera. La famosa estrella del pop estadounidense, de hecho, no se lo dijo. Entre los personajes involucrados, como ahora se conoce, se encuentra su exnovio Justin Timberlake, a quien le dedicó suficiente espacio como para causar aún más debate con páginas ardientes. Eso es todo Timberlake y su esposa, Jessica Biel, Parece que son “se escapó a México” Junto a sus dos hijos, Silas (nacido en 2015) y Phineas (2020). informa Correo diario, y toda la familia partirá hacia Cabo San Lucas. Aquí encontrarán la paz. El periódico británico, de hecho, habla de Largos paseos juntos, charlas por teléfono y relax junto a la piscina. Después de todos los días tumultuosos.

Siempre es prensa extranjera, pero Semanario americano Esta vez, Timberlake y Biel revelaron que estaban sorprendidos por las declaraciones de Spears. Y eso no es difícil de creer. El cantante, en particular, No esperaba que Britney “se diera tanto espacio en el libro”.. Por supuesto, le apetecía que lo citaran, pero no de esta manera: “Pensó que Britney hablaría de sus altibajos en general en lugar de airear sus trapos sucios. El hecho de que ella haya elegido este camino décadas después de su separación, Lo decepcionó profundamente“. Mientras la esposa sufre el odio que su marido ha recibido durante los últimos días, quiere que él viva en paz “como se merece”.

El mismo periódico estadounidense también reveló otro hecho que contradecía el informe. Correo diario: El viaje de Timberlake y su familia se reservó hace algún tiempo. Entonces Britney Spears no tendrá nada que ver con su libro. Aunque todavía está muy decepcionado de que su exnovia haya hecho todo esto, después de mucho tiempo, el cantante lo habría considerado. “Ella tiene todo el derecho a contar su historia”. En definitiva, declaraciones, rumores y pruebas que revelan hechos contradictorios. ¿Dónde está la verdad? Una cosa es cierta: Timberlake ha desactivado los comentarios en publicaciones de redes sociales. Por tanto, su contenido publicado en Instagram (72 millones de seguidores) no es comentable.