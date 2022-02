Juegos gratuitos de PS5 y PS4 anunciados por Sony – Nerd4.life

Sony anunció hoy que Juegos de PS5 y PS4 gratis Para los suscriptores un Playstation Plus que estará disponible en marzo 2022. Hay cuatro títulos, uno más de tradición, a saber, Ark: Survival Evolved, Ghostrunner, Team Sonic Racing y Ghost of Tsushima: Legends.

Los juegos gratuitos para suscriptores de PlayStation Plus en marzo de 2022 estarán disponibles para descargar a partir de martes 1 marzo 2022 Para las siguientes plataformas:

Arca: Survival Evolved para PS4

Corredor fantasma para PS5

Team Sonic Racing para PS4

Fantasma de Tsushima: Leyendas para PS5 y PS4

Por lo tanto, la filtración que realmente surgió en las últimas horas se ha confirmado en gran medida, lo que también confirma cuán confiable sigue siendo la fuente de Billbil-kun. De todos modos, ahora hayanuncio oficial De Sony con respecto a los próximos juegos de marzo, que ahora vemos con más detalle.

También te recordamos que tienes hasta el lunes 31 de febrero para canjear los juegos gratuitos de PS Plus de febrero de 2022, que son Deep Rock Galactic, Dirt 5 y Persona 5, así como los tres juegos de PlayStation VR que entraron en el catálogo de suscripción en noviembre, que son UFC 4, Planet Coaster y Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: una aventura única en el País de las Maravillas.