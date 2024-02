John Travolta en San Remo: el baile qui qua qua y los anuncios ocultos

Sanremo – No tiene mucho de qué bromear, Fiorelloal decir que “el qua qua di danza John Travolta “Fue uno de los gags más aterradores de la historia de la televisión. Es cierto, pero no hay nada de qué reírse porque no volveremos a ver esas imágenes: el actor estadounidense no firmó la declaración autorizando la publicación del vídeo. No fue una impresión del todo agradable por parte del festival, que le dio un trato de estrella impropio de cualquier persona, menos aún del héroe de películas que pertenecen a la memoria colectiva desde hace cincuenta años. No firmar una autorización y luego recibir pagos separados por los derechos de uso de las imágenes de los invitados (por lo que reciben una tarifa).

Un torrente de críticas sociales al baile de John Travolta en San Remo: “Nunca volverá a Italia”

Pero si muchos en las redes sociales preguntan “¿Quién te obligó a hacer eso?”, hay una respuesta: dinero. Al parecer, el actor – que recibió del festival una remuneración de 200.000 euros, mientras que otros rumores ascenderían a 500.000 – está certificado por una conocida marca de calzado deportivo, esos zapatos blancos que calzó anoche, fabricados por una empresa que habría contribuido significativamente a los honorarios. Casualmente, la segunda noche del festival, el presidente de esa empresa, Franco Uzzini (la “U” de la marca U-power), estaba sentado en la primera fila con los mismos zapatos. Todas las imágenes de los zapatos blancos en los pies de Travolta mientras bailaba se compartieron en las páginas de redes sociales de la compañía, con la leyenda “vista previa de los zapatos nuevos”. En resumen, un comercial de proporciones bíblicas, sin publicidad por supuesto, se llama publicidad sigilosa. La empresa lo niega todo: “En referencia a la participación de John Travolta en el Festival de San Remo – leemos en una nota – U-Power precisa que el actor, como se le conoce, es testimonio de la empresa desde el verano de 2023. Participación en el Festival de San Remo es el resultado de un acuerdo entre Ray y el actor que “U-Power no es de ninguna manera parte del mismo. En cuanto al contenido del espectáculo, es responsabilidad exclusiva de la Dirección Artística del Festival de San Remo. Festival de San Remo.”

Boletas de calificaciones para la segunda noche de San Remo 2024 Por Ernesto Asante

07 febrero 2024

En cuanto al espectáculo, destaca la participación de Travolta, actor que fue nominado dos veces al Premio de la Academia (en 1977 por Fiebre de sábado por la nocheen 1995 a ficción pulpLa oportunidad no sólo fue desperdiciada, sino también mal utilizada. Desde la condena por tener que repetirse una y otra vez hasta el automartirio con coreografías gordo Y basado en ficción pulp. Incluso Lorella Cuccarini ha logrado superar la obligación de tener que agitar las manos al ritmo de Las moscas de la noche cada vez que aparece en televisión. Pero lo que se vio en el escenario de Ariston, además de Amadeus, todavía no fue nada.

Lo peor vino después, afuera de Ariston, frente al vaso de Fiorello, cuando tuvo que bailar -sin aparente pudor- Il Ballo del qua qua. Cantó: “Esto es un diablo, este es un comunista”. Hola, hermosoLe dijo el showman a Travolta, burlándose de lo sucedido el día anterior en la sala de prensa, cuando… Presentador y director artístico H Marco Mngoni Tocaron con Enrico Lucci, quien les pidió cantar el himno de la fiesta.. “El final de la carrera de Travolta está aquí, esta noche”, dijo Fiorello, que hizo lo mejor que pudo en todos los sentidos aunque es difícil arañar una leyenda como Travolta que volverá a ser como siempre fue, pero ciertamente no traerá consigo un buen recuerdo. De ofertas italianas.

Pobre John: Inicialmente intentó darle un tono “diferente” a su discurso, ya que habló de su pasión por el cine y recordó haber visto Calle A Fellini por primera vez cuando tenía cuatro años: “Me enamoré de él Giulietta Masina“Mi padre me explicó que se estaba muriendo porque le rompieron el corazón, y desde ese momento decidí que nunca más le rompería el corazón a nadie”. Fiorello se encargó de romper el corazón de los fanáticos que no lo perdonaron: lejos de cómo fueron los comentarios sociales, la reacción de Travolta no fue nada tranquila, pues fue arrastrado contra su voluntad a una mordaza devastadora, donde cayó con todas sus botas.