Jim Cramer, Ford trasladará producción a México

En medio de una huelga de los trabajadores automotrices estadounidenses contra los tres grandes de Detroit, sugirió el experto de la industria Jim Cramer. Compania de motores ford (BOLSA DE NUEVA YORK:F) podría considerar trasladar parte de su producción a México.

¡Reciba notificaciones con noticias de última hora, nuestros artículos y más!

Síganos

Cramer, hablando en “Squawk on the Street”, compartió su creencia de que si la UAW y Ford no llegan a un acuerdo pronto, México se convertirá en un área cada vez más atractiva para Ford. Señaló que esta posibilidad podría darse “dentro de dos semanas”. reportado CNBC.

“Si no vienen a la mesa pronto, siento que México jugará”, dijo.

Ford ya cuenta con plantas ensambladoras en México.

En una declaración a CNBC, un portavoz de Ford dijo Don Barbosa Enfatizó el objetivo de la compañía de “lograr un acuerdo récord y un futuro sólido para nuestros empleados”, y agregó que Ford es el mayor empleador de trabajadores por horas representados por la UAW en los Estados Unidos.

La huelga del UAW comenzó el 15 de septiembre y afectó a varias fábricas operadas por Ford. Motores generales (BOLSA DE NUEVA YORK:GM) y stellandis (BOLSA DE NUEVA YORK:STLA) fue el director ejecutivo de Ford la semana pasada. Jim FarleyEl UAW, expresando su decepción por las negociaciones, acusó al contrato de vehículos eléctricos de ser “rehén de la industria de las baterías”.

Diseñada por Neuro BenzingaModificado Pooja Rajkumari El sistema de creación de contenido Benzinga Neuro basado en GPT-4 utiliza el extenso ecosistema de Benzinga, incluidos datos nativos, API y más, para crear historias ricas y oportunas para usted. Aprende más. READ Un pastel de arroz "mexicano" y un concurso social para el postre "más bonito" de Avenza Foto

Foto vía Shutterstock