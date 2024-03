Italia – Venezuela 2-1. Retegui es decisivo con un doblete. Donnarumma detiene un penalti

Al mantener a los mejores en el campo, las sustituciones aportaron equilibrio y redujeron la confusión en el campo (también gracias al sistema de juego). A menos de tres meses de la Eurocopa 2024, no hay tiempo para experimentar.

Boletas de calificaciones entre Italia y Venezuela: Retegui está solo y despiadado (7), Donnarumma salva (6,5), Fratesi no es muy libre (5)

(Envía a Alessandro Pucci a Fort Lauderdale) el piensa en ello ritojoy Existe una fuerte tentación de pensar que Italia, después de tanto sufrimiento, podría tener un delantero centro. Pero un partido no es suficiente aunque Mateo, en el Estadio Messi frente a Siner, un hincha feliz, Tiene dos oportunidades y las convierte en doblete Lo que permitió a los azzurri vencer a Venezuela en la primera aparición de la gira americana y ocultar las dudas que surgieron durante un partido que no pasará a la historia.

Italia gana pero no brilla. Durante varios minutos, lento, desorientado, peligrosamente distraído en defensa. Un equipo en busca de identidad. espalettis Busca nuevas vías respecto al método 4-3-3 con el que se clasificó para la Eurocopa del próximo noviembre, pero eso lleva tiempo. El fútbol suave que practica requiere largas sesiones y muchas pruebas en Coverciano. Ahora mismo hay mucha buena voluntad y ganas de no ceder ante un empate que parece darse por hecho. No hay intensidad ni velocidad, y abunda la confusión. Los mecanismos deben estudiarse, engrasarse, perfeccionarse y probarse. Retegui es la mejor noticia. Estos son sus primeros goles con Spalletti después del doblete con Mancini que le permitió acceder a la selección. Scamaka e inmóvil Tendrán que dar un paso para recuperarse.