Isola dei Famosi, todo el elenco del reality. Todo listo para dejar fotos.

Ha comenzado la cuenta atrás para el lanzamiento de la nueva versión de isla famosa. El programa que volverá a ver en su cabeza ellary blasey, comenzará Lunes 21 de marzo en Canal 5. Detectar Todo el equipo de concursantes. es la revista Sonrisas y canciones de TV Que puso en portada todas las caras de los nuevos intocables. Mientras en la silla de opinión Habrá Vladimir Luxoria y Nicolás Savino; Alvin será el enviado.

Con Publicando en Instagram, Aldo Vitali, El editor de la revista repasó a todos los héroes de la nueva edición. Los nombres se enumeran a continuación:

Contendientes de la serie ISOLA DEI FAMOSI 2022

Roberta Morris, presentadora y corista

Roger Garth, modelo y comentarista.

Laurie del Santo, corista.

Marco Cocolo, modelo y novio de Laurie Del Santo.

Guendalina Tavassi, ex competidora de Gran Hermano, ahora es influyente.

Edoardo Tavassi es el hermano de Guendalina.

Floriana Secondi, ex competidora de Gran Hermano y columnista.

Antonio Ziquela, ex modelo y actor.

Stefania Bernal, la ya seleccionada modelo “Nueva Belén”.

Nicolás Vaporidis, actor

Clemente Ruso, boxeador

Laura Madaloni, boxeadora

Carmen Di Pietro, corista

Alejandro, hijo de Carmen Di Pietro

Cicciolina, ex estrella de Bone Lights

Jovana Dordevich, esposa de Dordevich

Marco Melandri, campeón de motociclismo

Ciego, cantante, ex factor X

Dos primos, cantantes

Jeremías Rodríguez, influencer y hermano de la corista Belén

Gustavo Rodríguez, padre de la corista Belén

Última actualización: lunes 14 de marzo de 2022 a las 12:32



