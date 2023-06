Isola dei Famosi, boletas de calificaciones de semifinales: Luxuria Stakanov (Resultado 9), Scuccia y ghosting (Resultado 4)

Vladimir Luxoria, el único que todavía cree: Vota 9 El noveno y penúltimo episodio de This Miserable Celebrity Island. Hasta ahora, no hemos tenido la oportunidad de hablar sobre la verdadera reina de los cocos. Lejos en el estudio, Vladimir Luxuria, en medio de la apatía y las disputas generales, nunca dejó de creer en ella y aún en las semifinales nunca perdió la oportunidad de dispensar sus perlas de sabiduría y múltiples picardías. Su papel es el de columnista, por lo que no debe sorprendernos que lo realice con pasión y destreza quirúrgica. En cambio, dada la tendencia, parece una cebra con lunares. Siempre interviene con mucha delicadeza para comentar las tristes andanzas de los náufragos, no dejándolos pasar de largo. Le asegura a Mazzoli cómo la repentina amistad que hace alarde con Lo Cicero y el hasta ahora odiado Prestes huele a estrategia. Y tiene razón. Con Helena, se enoja por atreverse a mencionar el pasado de monja de Cristina Scoccia solo para volverse contra ella. Finalmente, cuando finalmente se eliminó un modelo Made in Brazil, él la rechazó y le dijo: “Vuelve con tu Carlo, si recuerdas quién es”. La referencia es al (supuesto) amigo de Prestes, de quien cualquiera con sentido común sospecharía. Se enfureció y Luxuria lo tranquilizó sarcásticamente: “Ya tengo listo mi vestido de novia, no te preocupes”. Cleaver también es experta en la ex Ursulina que continúa sin querer revelar la identidad del ser humano con el que supuestamente está teniendo una aventura. ¿Será un hombre? ¿mujer? ¿Triceratops líquido? tal vez. Y que aburrido. Si bien el triángulo de las Bermudas Papi-Blasi-Alvin está demasiado ocupado ocupándose entre sí, Vladimir es el único que trabaja para resaltar las dinámicas y los obstáculos de la isla. Quizá no valga la pena, pero aplausos para los adictos al trabajo.

Mazzoli cree en The Truman Show (y se involucra con Altar Boy): Vote 5 Siempre lo hemos promocionado de una forma u otra, pero el programa de Marco Mazzoli es aburrido. Afortunadamente, ahora queda un fin de semana antes del partido final que, muy probablemente, coronará al ganador. El reality show esclaviza al náufrago y la cámara no se mueve sin un bonito primer plano de él o de sus secuaces del zoológico Paolo Noyes y Fabio Alesi. Un episodio que fue divertido al principio pero ahora es aburrido como el infierno. Es pura dominación (sub)cultural: el trío ocupa el lugar de la propia Ilary Blasey, a quien agradece porque, como siempre, no le apetece. Incluso la someten a un tiroteo de preguntas vulgares que incluyen: "¿Puedes decir la hora sin siquiera abrir la caja fuerte?" Pero esto sigue siendo L'Isola dei Famosi, no un maxi-directo del zoológico. Además, el apuesto Mazzoli demuestra tener excelentes habilidades como "paragurú". Por ejemplo, tras nueve semanas de ser enemigo acérrimo de Lo Cicero y Prestes, ahora, lejos de la final, se ha hecho amigo de ambos. "Desde casa solo se ven fragmentos", dice del exjugador de rugby, "pero en realidad él y yo, hombres de cierta edad, discutíamos medio minuto como máximo desde el principio hasta el día". Luego acude al consuelo habitual de Helena como siempre entre lágrimas porque: "Me parte el corazón ver llorar a una mujer". Siendo alguien que ha afirmado no tener intención de "poner mi vida en una pequeña alfombra horrible", tiene el deseo de ganar. Aquí estoy. De villano a monaguillo semifinalista. Más pura de corazón que la anterior Ursulina Cristina. pecado.

Ilary Blasey preferiría un helado (eso es bueno para ti): Vota 7 La vimos desmayarse despreocupadamente con Corinne Cleary viva hace unas semanas. Después de todo, Ilary Blasi solo brilla cuando se pelea con Enrico Papi y Alvin, su personaje de Red y Toby. A medida que el barco se hunde, hace mucho más frío que el iceberg del Titanic. Y en Twitter la quieren por eso mismo. Si estuviéramos en una serie de Netflix, no habría un grado de separación entre la ex Letterina y el personaje de Secco, el compinche de Zerocalcare al que nunca le importa nada. Él solo quiere un helado y tú quieres que el episodio termine pronto. Sin embargo, sospechamos que los dos frecuentaban los mismos círculos. El pico de poder en las semifinales, uno de los momentos de eliminación donde Blassie se ve obligada a leer los pensamientos motivacionales dirigidos a los dos marginados en la nominación actual. Helena Prestes se conmovió con las hermosas palabras e Ilary se distanció de inmediato: “Mira, me lo escribió un escritor. No es harina de mi saco”. De hecho, cuando tenía que repetir la combinación, siempre mostraba la misma entonación y el mismo entusiasmo de un niño de cinco años que había aprendido a leer dos horas antes y se asombraba con el sonido de su voz. Sin embargo, todo este descuido es adorado por las redes sociales. Los que tuitean probablemente sean demasiado jóvenes para recordar los tiempos en que Simona Ventura estaba al frente del reality show. Felicidad de la ignorancia.

Cristina Scoccia quería conseguir la bicicleta (y ahora está oscuro): Vota 4 "El misterio de la persona", así definió Vladimir Luxuria la agotadora relación (con el público) que la ex Ursulina Cristina Scoccia dice tener con una persona de género e identidad indeterminada en Madrid. Helena Priestes, definiendo a la mujer ahogada expuesta, usó la desafortunada expresión: "La monja está muerta". Esto significa que Scuccia no será más que un personaje de televisión especialmente creado y falsificado hasta la médula. Sabemos muy bien que una modelo hecha en Brasil dirá cualquier tontería para armar un escándalo y desprestigiar a los demás, pero relancemos: ¿y si esta vez tuviera razón? Han pasado nueve semanas (ni ni la mitad) que Christina ha estado anhelando el amor y sin ese "alguien" que parece haber visto hace solo dos, tal vez tres meses. Durante todo este tiempo, su nombre nunca se le ha escapado. Ni siquiera llorar. Siempre se refiere a ella, cuidándose de decir "él o ella", como siguiendo un guión y con todo respeto a la espontaneidad. ¿Quizás porque sabe que su orientación sexual es la única carta que puede jugar para hacerse "interesante" a la vista del público? La duda existe. Los semifinalistas dan nuevas actualizaciones somnolientas sobre el jabón Scotia: Christina y mi amor van a vivir juntos "con otras personas en la casa porque obviamente no tengo mucho dinero", explica. Es ella quien, entre otras cosas, parece obsesionada con el orden: en su carta de amor a "ella" espera que la casa esté en orden y que la ropa cuelgue correctamente. Una pasión abrumadora, en cambio. Sin embargo, Ilary Blasey le trae malas noticias: el equipo de telerrealidad no ha podido ponerse en contacto con este "alguien". O tal vez sí, pero el ectoplasma no quería decirle nada a la ex Ursulina. En nueve semanas, ni siquiera un poco de escritura. Si no estamos ante el nuevo Marc Caltagiron, oficialmente es un fantasma. Lo siento por el monasterio…

Helena Priestes, tan insoportable como imprescindible: Vota 7,5 Ha intentado seguir los pasos de su amiga Nikita Pelizon, que ya es otra gran ganadora de Gran Hermano. Así que interpretó a la víctima sacrificial que el grupo malinterpretó durante nueve semanas agotadoras. Toda esta estrategia, sin Raz Digan, cree que es la ganadora y se ve eliminada del flash de TV antes del partido final. Y con el 71% de los votos en contra. Si Marco Mazzoli es el polo positivo de esta edición, en la polaridad opuesta encontramos a Helena Prestes con el cetro y la corona de pura malicia indiscriminada. Siempre una mala palabra para todos, incluido su (supuesto) novio y esclavo Carlo, la modelo era el hombre del saco para todos los marginados de Honduras. Pero sin él, tendríamos que ir y pincharlos uno por uno con palos para ver si todavía estaban vivos. Solo crea dinámicas negativas y tóxicas, pero sigue siendo un gran animal realista. Teniendo en cuenta todo el esfuerzo hasta ahora y el ritmo del karma, bien merecido llegar al episodio final. Después de todo, ha trabajado más con berrinches y rabietas que la mayoría de los escritores de este reality show. El público es sensible a la contaminación acústica pero desagradecido. Nota para los seguidores: desde hoy, el llamado amigo Carlo regresa bajo el poder tiránico de la modelo y, por lo tanto, tendrá prohibido físicamente publicar historias en las que muestra su gracia. Doble pecado.

Gian Maria Sainato, guionista y cuidador con pasión: VOTA 5- Trabajando "con su cabello", fue en vano y se alojó "solo en hoteles de cinco estrellas". Hoy está satisfecho hasta con los que tienen cuatro porque ha "aprendido la humildad". Por alguna razón, los creadores del reality show especificaron en This Man, Gian Maria Sainato, un personaje simpático a toda costa. Cuando abre la boca, Babi y Blasey se ríen a carcajadas. La risa resonó aún más en medio de la helada ártica general. Puro sobre la cara, es