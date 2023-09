“Iré a París con mi novia. Luego diré muchas cosas”.

A partir de hoy sábado 23 de septiembre Fabrizio Corona vuelve a ser un hombre libre. El ex fotógrafo VIP, detenido por primera vez en 2007, en el marco de la investigación “Valetopoli”, pasó más de diez años en prisión, arresto domiciliario y detención terapéutica, cumpliendo varias condenas por delitos de extorsión, corrupción, fraude fiscal y bancarrota. .

Una vez oficialmente libre, Corona anunció su intención de ir a París y publicó en Instagram una foto suya sentado en el aeropuerto y advirtió: “Ahora soy libre de actuar y sobre todo de hablar”. “Voy a ir a Paris. No tengo pasaporte desde 2010… y esto es lo primero que haré. voy con ella Mi amiga Sara Barbieri, “Con quien viví durante dos años y que es 27 años más joven que yo”, explicó a Il Giornale. “Cuando me dijeron que había terminado mi condena, estaba con Francesca Fagnani, acabábamos de terminar de grabar mi entrevista para el primer episodio de la nueva temporada de Belve”, que se transmitirá el martes.

“No sentí nada en absoluto – explicó el ex fotógrafo -. Además del hecho de Siempre me he sentido libre en mi cabeza, Nunca me pudieron enjaular, creo que desde el punto de vista judicial me hicieron muchas cosas. pero ahora “Soy libre de actuar y sobre todo de hablar”.. Corona explicó que no tiene relación con su madre y hermanos, ni con Nina Moric, la exesposa con quien tuvo a su hijo Carlos, y que ahora vive con él. Por lo demás, concluye: “Siempre tengo mi propia agencia y “Seguiré haciendo lo que siempre he hecho: ganar dinero”.

El ex rey de los fotógrafos publicado en su libro Historias en Instagram Una foto del avión que acaba de aterrizar con Fabrizio Corona Referencia a Oslo. Junto a esta foto de hace varios años dice: “No borro nada de mi vida”.