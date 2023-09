Barbara D’Urso y Antonio Ricci…una oferta decente que ella no pudo aceptar

Barbara D’Urso fue despedida casi inmediatamente de Mediaset y recibió una oferta del autor de Striscia la Notizia, Antonio Ricci. Veamos de qué se trata.

Volvamos a hablar del “caso Barbara D’Urso” en Mediaset, por la intromisión de una de las figuras más poderosas de Mediaset TV, nada más antonio ricci, Quién habló del presentador “depurado” con motivo de presentar el nuevo número a la prensa Se corre la voz, que lleva 35 años al aire. Como recordarás, el presentador recibió varios tapires dorados del programa satírico de Richie, pero las relaciones entre ambos siempre han sido excelentes, como lo demuestra lo que Richie dijo al respecto.

La propuesta de Antonio Ricci a Barbara D’Urso

Durante la conferencia de prensa, antonio ricci Reveló que le ofreció A Barbara Durso Para participar en el primer episodio del nuevo número de Abstracción de noticiasPero lo que el oferente no pudo aceptar. Estas son las palabras de la autora: “Tuve la oportunidad de hablar con Bárbara para pedirle que participara en el primer episodio entrando con Gabibo para decir aquí estoy, de corazón. Ella respondió que no podía por problemas legales”. ”, pero dijo que vaciaría la bolsa a partir de enero. Esperemos.” Estas palabras se refieren a una disputa legal entre D’Urso y la empresa que la despidió repentinamente después de una larga lucha en Mediaset Software, porque no le gustaba su estilo de gestión. Pier Silvio BerlusconiQuien decidió hacer algunas piezas internamente. Por lo tanto no se debe hacer nada, hasta que se aclaren las cosas, por una posible aparición Barbara Durso En un programa de la cadena, ni siquiera como invitado.

Durante la rueda de prensa, Ritchie también comentó, en su estilo poco diplomático (que le ha ganado muchos enemigos), sobre el traspaso. Fabio Fazio Y Como está el clima: “El mercado televisivo se ha abierto. Fazio hizo bien en dejar a Ray. Su papel de víctima merece un Oscar. Deja claro que lo despidieron cuando ya tenía otro contrato. Es aburrido, además con la historia de quién fue abusado…” Próxima edición de Abstracción de noticiaspara aquellos que todavía lo miran, inicialmente será presentado por Vanessa Incontrada Y Alessandro Ciani Ritchie dijo que utilizará, no sabemos cómo, la inteligencia artificial de la que habla la canción de Gabibo, con coristas y durante los servicios. Además de la introducción de una nueva columna llamada “Fascia e orso”, otra novedad es que el final del programa se ha adelantado esta vez a las 21.25 horas, para dejar espacio a las primeras horas de la tarde. canal 5.

(Imagen de Wikimedia Commons, de White/Green, 2017)