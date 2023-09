Irán mantiene en prisión a un diplomático de la Unión Europea desde hace más de un año

Se llama Johan Fluderus, es sueco y tiene 33 años: la noticia salió recién hoy

Desde abril de 2022, Irán mantiene retenido en una prisión de la capital, Teherán, a un diplomático sueco de 33 años que trabaja para la Unión Europea. La noticia apareció el lunes, un año y medio después de su arresto, gracias a… Artículo de Los New York Times. El hombre se llama Johan Floderos, tiene 33 años y trabaja en instituciones europeas desde al menos 2019. Los New York Times Fue arrestado por cargos de espionaje, que personas familiarizadas con Flodderos y su trabajo consideraron falsos.

Sin embargo, la acción de Flodderos hace que su arresto sea un tema particularmente delicado. El derecho internacional otorga a los funcionarios y diplomáticos de países extranjeros una amplia protección legal. Es muy raro, incluso para un régimen autoritario como el iraní, llevar a cabo operaciones de este tipo, que amenazan las relaciones diplomáticas y deterioran su imagen pública.

El arresto de Fluderos no ha sido confirmado directamente por el gobierno sueco ni por la Comisión Europea, la institución de la UE que fija su política exterior. Pero muchos periódicos occidentales Dan por sentado la noticiaY miembros de la familia Flodderos. Ellos confirmaron que Al periódico sueco Dagens Nyheter. El gobierno sueco se limitó a confirmar la detención de un sueco de unos treinta años en abril de 2022 en Irán, sin confirmar el nombre de Floderos. También portavoz de la Comisión Europea. Habla de ello en estos términos.sin confirmar si Flodderos era o no un funcionario europeo (dato sobre el que no parece haber muchas dudas).

La dinámica del arresto de Fluderos aún no está del todo clara. el Los New York Times Escribe que en abril de 2022 estaba de vacaciones en Irán con algunos amigos y que fue arrestado en el aeropuerto de Teherán poco antes de abordar su vuelo de regreso. Desde entonces, siempre de acuerdo Los New York Times, Flodderos está ubicado en la prisión de Evin de Teherán, conocida como el centro donde se encuentran detenidos disidentes políticos, periodistas y extranjeros. Se trata de la misma prisión donde la bloguera de viajes italiana Alessia Pepperno fue detenida en septiembre de 2022 por motivos no aclarados oficialmente, fue liberada en noviembre del mismo año y estuvo detenida durante algunas semanas el año pasado.

Hasta ahora, la noticia del arresto de Flodders aún no se había filtrado a los periódicos occidentales y europeos. Pero en junio, las sedes de la gran mayoría de las instituciones europeas fueron visibles, al menos parcialmente, durante un acto público en Bruselas. siempre Los New York Times Escribe que el cooperante belga Olivier Vandecastelle, liberado en mayo tras un año y medio de prisión en Irán gracias a un intercambio de prisioneros entre Bélgica e Irán, habló en un concierto en su honor en Bruselas sobre un prisionero sueco que estaba con a él. Compartí celda en la prisión de Evin.

Ni siquiera una página de Twitter muy activa que dice representar a las familias de los europeos arrestados y detenidos en Irán ha hablado públicamente sobre Fludros. @EU_Rehenes. Después de que se difundió la noticia, la página también comenzó a cubrir a Flodiros.

Ver más

Tenemos más certezas sobre el trabajo de Fludiros. En 2019, fue designado por la Comisión Europea para trabajar como colaborador de la comisaria europea sueca de Asuntos Interiores, Ylva Johansson. Dos años después, Flodderos se incorporó al Servicio Europeo de Acción Exterior, el organismo diplomático de la Unión Europea. En un momento, la imagen de Floderus también se utilizó en un anuncio publicado en el sitio web. pagina de Facebook Está afiliado a una agencia gubernamental sueca que anima a jóvenes graduados suecos a buscar trabajo en instituciones europeas.

el Los New York Times Escribe que Flodderos visitó Irán varias veces en su calidad de diplomático antes de su arresto en abril de 2022, sin agregar más detalles sobre sus funciones actuales. Se ha contactado previamente con seis personas. Los New York Times Quienes conocían el caso antes de la publicación del artículo niegan que Fluderos fuera un espía.

el Wall Street JournalCitando a algunos funcionarios europeos que prefirieron permanecer en el anonimato, El escribe Al menos 30 ciudadanos de la Unión Europea podrían estar actualmente detenidos en prisiones iraníes. En varios momentos de su historia, el régimen iraní ha arrestado y detenido a personas europeas o estadounidenses para presionar a sus gobiernos, comenzando con la llamada “crisis de rehenes” de 1979 entre Irán y Estados Unidos, cuando más de 50 empleados de la embajada estadounidense arrestaron y personas europeas o americanas detenidas. En Irán, fueron arrestados durante una protesta masiva. La mayoría de ellos fueron liberados después de sólo un año y medio.

el Los New York Times Señala que el arresto de Fluderos se produjo dos meses antes de la sentencia en Suecia de Hamid Nouri, un ex funcionario iraní acusado de crímenes de guerra por su participación en la ejecución de cientos de prisioneros políticos en Irán en 1988. Nouri fue juzgado sobre la base de el principio de jurisdicción universal, p.e. convicto En julio de 2022 a cadena perpetua. En los meses previos a la condena, Irán inició una campaña de presión sobre Suecia para tratar de conseguir un mejor trato para Nouri, quien de todos modos fue condenado.

No está claro hasta qué punto han avanzado los esfuerzos para liberar a Fludros. En la situación actual remitente Al periódico sueco expresarSu familia escribió que “muchas personas están trabajando duro para su liberación” y esperan que regrese a su tierra natal “inmediatamente”.

Continuar publicando