iPhone SE 5G y Mac Studio M1 Ultra- Corriere.it

para Paolo Ottolina y Michela Rovelli

Todas las novedades de Apple en el evento Peek Performance del 8 de marzo. Los iPhone 13 y 13 Pro también llegan en color verde. Precios y disponibilidad en Italia

19.58 – Se da por concluido el evento. ¿Qué ofreció Apple esta noche? hacemos el Resumen:

– iPhone SE 2022: El iPhone más económico de la gama mantiene el aspecto del iPhone 8, con Touch ID y el botón central, pero añade el chip A15 (los que encontramos en los iPhone 13 y 13 Pro). Luego viene la quinta generación y las capacidades de procesamiento de imágenes mejoradas. La autonomía también está creciendo. Precios desde 529 euros, estrenada el 18 de marzo.

– iPad aire 2022: La nueva tablet de gama media y alta (por debajo de la base, por encima de la Pro) ahora tiene chip M1 y 5G. Nuevos colores, mismo look. Este también llega el 18 de marzo, con precios desde 699€ (wifi) y desde 869€ (wifi + 5G).

– iPhone 13 Pro

Alpes verdes Y el iPhone 13

Color verde: Nuevos colores para el iPhone 13. Todo lo demás es igual, pero Apple lo anunció iOS 15.4 Estará disponible a partir de la próxima semana: trae consigo la útil capacidad de Use Face ID incluso con una máscara facial.

– M1 Ultra La última incorporación a la familia de procesadores Apple Silicon. Potente, mira a los usuarios profesionales.

– estudio mac: La noticia más importante del evento, que es un guiño a un nicho muy profesional que busca una computadora de escritorio compacta y elegante capaz de (casi) cualquier tarea, incluso muy pesada (edición de video HD). Una estación de trabajo de escritorio tiene aproximadamente el tamaño de una Mac mini. Con M1 Ultra Las ofertas son simplemente alucinantes, así como las posibilidades de personalización (obtienes 128 GB de memoria unificada y 8 TB de SSD) y el precio: comenzamos en 4649 € Y te llevas 9.249 euros, llevándolo todo al límite. La versión base (por así decirlo) comienza con el M1 Max de

Disponible de inmediato, entrega a partir del 18 de marzo, con precios desde 2.349 euros (M1 máx).

– vista de estudio: No solo una pantalla profesional de 27 pulgadas y 5K, sino también un dispositivo de videollamadas con cámara de vídeo, micrófonos y altavoces para realizar plenamente las tareas laborales en modo mixto (hogar y oficina) nacidas con la epidemia.Precio 1799 euros.