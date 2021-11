Inter Marotta: “Lamentamos no haber ganado el derbi. No llegaremos al mercado de fichajes de enero”

Inter CEO, Giuseppe Marotta, hablar con Radio Rai, dentro de la transmisión Radio Ancho Sport, comenzando con el derbi de anoche y luego tocando muchos otros temas. Estas son sus palabras: “Me gustaría asegurar que el derbi fue un lugar hermoso para el mundo del fútbol. Se vio en 150 países y fue un partido hermoso, se jugó bien y a un ritmo alto. Desafortunadamente, lo intentamos” Ganamos pero no lo logramos también gracias a los oponentes ”.

La coreografía de Milán se difundió por todo el mundo. Este es el fútbol civilizado.

“Exactamente sí, ayer fue un gran ejemplo, también de coleccionismo”.

¿Qué tiene el Inter de Milán más que intentar ganar el Scudetto?

“Estamos en la fase preliminar del torneo. Hemos jugado 5 partidos en casa y 7 partidos fuera. Estamos esperando llegar al final de la primera ronda para equilibrar la primera. El Milán ha crecido en la era Pioli, alcanzó el nivel máximo”. . Ahora están jugando un papel confiable en una batalla, el Scudetto. Somos campeones y honraremos al Scudetto que llevamos en el pecho. Será un torneo duro “.

¿En qué momento se encuentra en el frente del nuevo estadio?

“Mi compañero Antonello está cuidando el estadio, sigamos adelante, estamos en contacto con el municipio y la propiedad está en línea con el alcalde Sala. Espero que podamos empezar lo antes posible, esto es muy importante”.

Ayer parecía más un partido de la Liga de Campeones que un partido de la Serie A, en términos de ritmo e integridad. ¿Qué debería cambiarse en el reglamento para garantizar que se eviten las numerosas controversias?

“En algunas circunstancias, el reglamento es un poco vago y siempre debe revisarse. El ritmo actual ya no es el ritmo de la década de 1960. El reglamento fue establecido por el IFAB, un componente del fútbol anglosajón, sin un europeo homogéneo Representación. No se conoce la dinámica de otras ligas, los directivos intentamos cambiar las cosas, pero no es fácil ”.

Insigne no renueva, ¿te interesan los espectadores?

“Hoy nos estamos concentrando en este grupo y nuestra plantilla está compuesta en gran parte por los campeones italianos. El equipo está respondiendo a lo que se espera. En enero no creo que hagamos ningún cambio, estamos pensando en junio y en inversiones para el futuro”.

A menudo no está claro cuándo debe intervenir el VAR. ¿Qué piensas?

“Se introdujo hace unos años y yo soy partidario de esta tecnología, que limita los errores. Ni siquiera la tecnología VAR es suficiente para eliminarlos todos pero hay que seguir por este camino, aprovechando al máximo la tecnología. El juicio que decide independientemente.”

¿Qué opinas de la crisis de la Sampdoria?

“No olvido mi pasado en la Sampdoria, espero que se recupere bien. Hay mucho tiempo para hacer eso”.

¿Cómo se sale de la crisis del fútbol?

“Gravina, en lo que a Italia se refiere, lo está haciendo bien, pero el fenómeno es europeo, si no global. La pandemia ha causado un daño demencial, estamos pidiendo al gobierno que piense en la reducción de los costes laborales pero luego también debemos cambiar las cosas”. para la empresa. La política debe mirar hacia adelante En cuanto a los impuestos, queremos pagar primas sobre las cotizaciones e impuestos sobre los costes laborales. El problema no es económico, sino financiero “.

¿El futuro del Inter estará con Suning?

“Sí, claro, el presidente y los propietarios han invertido millones de euros y más de una vez han confirmado su voluntad de continuar. No con otras inversiones sino con sostenibilidad interna. Se necesita eficiencia y creatividad para asegurar las ambiciones de las masas. No lo hacemos”. prescindir de las ilusiones “.

Aún no has ganado ningún partido en vivo. ¿porque?

“Esto puede ser un pequeño defecto, tenemos que mejorar, los detalles marcan la diferencia pero hicimos una gran actuación. No nos arriesgamos. Con la Juventus sufrimos un penalti hasta los 90, con la Lazio igual, luego nosotros”. Perdimos mal el partido, y ayer tuvimos grandes ocasiones que no lo hicimos. Las aprovechamos ”.

¿Está muerta la Premier League o está dormida para despertar?

“Nació como una gran llamada de atención para un modelo que ya no garantiza la sostenibilidad. Esto debería conducir a un modelo europeo que lo garantice. La FIFA y la UEFA deben entender que los calendarios deben ser respetuosos con los riesgos comerciales. Las ligas son muy atractivo y estos organismos necesitan dar más dinero a los clubes “.