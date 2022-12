Inter, Inzaghi en la rueda de prensa: "Lukaku decepcionado. Y Onana..."

Después de 23 días de descanso y silencio, Simone Inzaghi volvió a hacer oír su voz al comienzo de la segunda mitad: aún no ha terminado, y el Inter ciertamente cree en el Scudetto y va por buen camino hacia ese objetivo. Este es el mensaje que lanzó Malta, desde el Estadio Centenario, en el centro de la isla, antes de dirigir el segundo entrenamiento de esta minigira: “La liga dijo que del Milan para abajo hay 4-5 equipos iguales, mientras que el Napoli lo hizo”. algo extraordinario y duplicó esa brecha. Ganar Con el título es un deseo y una esperanza, aún quedan 23, hay lugar para todos…”. Y luego, sobre los detalles de un enero fogoso, que comenzará con el gran desafío ante Spalletti y también conducirá a la Supercopa con el Milán: “Vamos a tener un enero muy difícil. Hemos visto que 10 victorias en 15 partidos no son suficientes porque es una liga de mucho ritmo, hay que estar preparado: a estos ritmos 30 puntos no son suficientes…”.