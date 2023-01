Increíble en México: los mejores tenistas del país boicotearon a Davis en Block

Miguel Ángel Reyes Varela y Santiago González

Top tenis & México, dos palabras que llevan años enfrentadas. Han pasado siglos deportivos desde que Raúl Ramírez fue un gran tenista (n.4 en 1976), o Leonardo Lavalle sostuvo “en alto” la bandera tricolor con un águila en los eventos de Gran Premio a mediados de los 80, ubicándose entre los 100 primeros. Y luego casi nada. Es un hecho notorio y consolidado que el movimiento tenístico mexicano se ha reducido a la mínima expresión a lo largo de los años. Aunque el país norteamericano organiza desde hace muchos años el popularísimo ATP 500 de Acapulco y el 250 de Los Cabos, en algunas temporadas (ganada por Fognini) han competido más retadores de buen porte. El país, el movimiento nacional se estanca.

¿Razones? Muchas, todas negativas y armoniosas. Primero, la falta de inversión por parte de la federación local, que ciertamente no es rica, muy poca participación incluso en la búsqueda de patrocinadores y recursos para reiniciar y reconstruir el sistema, la ausencia de atletas de alto nivel (transferidos a otros deportes, béisbol y fútbol), y la Liga Nacional para los clubes que reclutan algunos fraudes sensatos y les pagan bien, empobreciendo así aún más el grupo de talentos que están dispuestos a sacrificarse para intentar escalar el duro mundo profesional. durante muchos años. El mexicano que encabeza el ranking es Ernesto Escobedo (n. 320), quien nació en Estados Unidos y estuvo de gira como estadounidense durante años, luego se mudó al país natal de sus padres. El segundo “mejor” tenista de esta semana también está en el n.625, Alex Hernández (23 años). Solo unos pocos jugadores de dobles logran permanecer en la gira principal. Prácticamente, un desierto digno del desierto más árido de Sonora.

Una decisión sensacional de los mejores tenistas del país ha vuelto a poner a México en el radar del mundo del tenis: saltarse la Copa Davis. Lo hizo saber en las redes sociales y a los periodistas. Santiago González, el jugador de 39 años sigue en buena forma en dobles (actualmente n. 27 ATP especial). El cordobés escribe: “Comunicado oficial a los medios y al tenis mexicano. Adjunto están nuestras razones para no participar en el partido de la Copa Davis México vs Chinese Taipei el 4 y 5 de febrero en Metepec, México. Firmado: Jugadores de la selección mexicana de Copa Davis. 30 de enero de 2023”. Aquí está el informe adjunto.

“Siempre es un honor para nosotros representar a nuestro país en la Copa Davis (…). Luego de una difícil consulta entre nosotros y muchos intentos de diálogo con la Federación Mexicana de Tenis en busca de un mejor funcionamiento de la delegación y de la Federación Mexicana de Tenis , no se ha llegado a ningún resultado positivo, por lo tanto, hemos decidido no participar. Lo hemos hecho. El partido contra China Taipei en Medepec, Estado de México. (…). La falta de comunicación, cero planificación con el equipo y la falta de el interés por mejorar las condiciones de juego demuestra que la situación no está bien atendida y definitivamente los intereses personales están por encima de los atletas La ITF es el mejor equipo que compite en la Copa Davis Se da prioridad a tener el potencial y cumplir con los estándares óptimos para las naciones más grandes Torneo de tenis del mundo. Es triste que no haya una calidad mínima para FMD en Dudu. La ITF es consciente de nuestras razones para no ser parte de esta serie. Nuestro único deseo es que todos trabajen juntos y cooperen adecuadamente entre jugadores, entrenadores, federaciones y organizadores de eventos. Estamos listos para cooperar en la planificación futura de los eventos de la selección”. Entonces todo lo mejor, Escobedo, González, Hernández, Verdugo y otros, jugadores de individuales y especialistas en dobles para firmar. Todos están en la práctica.

Una postura demasiado dura, muy pocos precedentes y la totalidad del movimiento profesional de un país harían virtualmente imposible, salvo una mediación de última hora, albergar el partido México-China Taipei en Asunción el próximo fin de semana. Club de Deportes. A no ser que decidas mandar a unos chicos al campo para no perder en la mesa.

De momento, la federación, en su cuenta de Twitter, no se ha pronunciado sobre el informe y se ha limitado a promocionar los partidos como si nada. En pleno estilo mexicano, “cantar qué”… Desafortunadamente, eventualmente, los nudos vuelven a casa.

Vayamos a este tema hablando de la situación del tenis en un país donde la dificultad en nuestro juego es tan hermosa como lo es.

