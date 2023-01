Incorvassi y #Donnalisi: Comparando dos ideas de amor – Gran Hermano VIP

Mientras están en Cortiletto divirtiéndose juntos, el #Me enoje Oye #Donalesi Se encuentran discutiendo su idea de amor y la forma diferente en que viven su relación.

antonella Se muestra muy escéptica sobre los sentimientos que une Eduardo Tavasi Y Micol EncorvíaNo encuentra en ellos la misma pasión y la misma intensidad de sentimientos que experimenta en su relación: “No veo ese extra en dos personas que se aman, no lo veo en ti”.. Según el ex duelista, el hecho de que los dos nunca muestren celos el uno del otro es un síntoma de poco interés, pero los directamente involucrados no piensan de la misma manera. “Nunca he estado tan celoso” dice Tavasi.

diferente a Eduardo Y Antonella, #Incorvassi no tiene intención de seguir adelante y vivir su relación tomándose el buen tiempo. Antes de hablar de enamorarse, los dos que esperan vivir fuera de casa —quizás condicionados a estar constantemente bajo el ojo curioso y vigilante de las cámaras— tienden a dar un paso atrás y no caer en efusiones excesivas: Ella también evita besarme.

La idea de Edoardo Donnamaria se alinea con la de su prometida y cree que los dos deben vivir su relación en casa sin restricciones: “En mi opinión, desde aquí no se sienten sentimientos más fuertes”. Él dice. “No puedes quemar algo tan importante como te amo”. dice Micol, convencido de que salir de casa significa menospreciar un sentimiento tan puro y real como el amor, que merece ser experimentado en la vida real.

“Tengo mariposas en la barriga cuando no te veo en dos días y no veo la hora de verte” VIP continúa, dirigiéndose directamente a Tavassi. Si #Donnalisi apunta a vivir todo al cien por cien ahora, vivir cada emoción al máximo, #Incorvassi tiene un enfoque más cauteloso y racional y espera a experimentar su relación fuera del hogar, sin permitir que las emociones del momento, tal vez condicionadas por la contexto en el que se encuentran, para poder tomar el mando y luego salir como un relámpago en una sartén.

“No hay nada correcto o incorrecto” Donnamaria concluye con diplomacia, encontrando de acuerdo a su amigo de confianza Tavassi, quien responde: “Son solo dos formas diferentes de vivir”..

Pasión e instinto o sabiduría y racionalidad: ¿Cuál es la forma correcta de vivir una relación en la Casa Gran Hermano?