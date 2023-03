Incendio centro de migrantes en México: 39 muertos

Al menos 39 personas murieron y 29 resultaron heridas en un incendio en un centro de migrantes en la ciudad mexicana de Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, alrededor de las 22:00 hora local de este lunes.

Las llamas se desataron en el área de celdas de la estructura, una verdadera prisión, cerca del Puente Internacional Lerdo-Stanton, a pocos metros del Río Grande, que separa la ciudad mexicana de El Paso, Texas. Las víctimas eran todos hombres, adultos, la mayoría guatemaltecos: esta cifra la proporcionó directamente el gobierno guatemalteco, que informó de la muerte de 28 compañeros en el incendio.

“Cuando se desató el incendio había 68 migrantes en esa parte del edificio”, Rocío Gallegos, directora del sitio, explica La Verdad Juárez, que siguió toda la historia desde fuera de la estructura desde el estallido del incendio. “Algunos de ellos fueron deportados de Estados Unidos a México en los últimos días bajo el Título 42”, que fue favorecido por la administración Trump, oficialmente para controlar la propagación del covid, pero que sigue vigente hoy, para deportar a los migrantes sin ir a asilo. solicitud.

Otros, en cambio, “fueron detenidos precisamente el lunes por agentes del INM, Instituto Nacional de Migración, en un operativo destinado a la ciudad para liberar cruces viales frecuentados por migrantes. Para juntar unos pesos, limpiar vidrios de autos , vender dulces o puritos o pedir limosna”, explica Gallegos. .

Todo comenzó alrededor de las 9 p.m. Cuando los inmigrantes detenidos en la instalación comenzaron a protestar. El motivo lo explicaron varios testigos, informó la prensa local: se quedaron sin agua desde la mañana. Estaban sedientos. Distinta es la versión oficial reportada por el presidente Obrador, que habla de protestas que comenzaron cuando se difundió el rumor de que un grupo de presos sería repatriado de inmediato a su país de origen, tal como lo establece el Título 42.

El siguiente es un juego que lleva tiempo jugando en la piel de los inmigrantes: Después de días, semanas o meses de detención en los EE. UU., los ilegales interceptados por las autoridades de los EE. UU. son llevados a uno de los muchos cruces fronterizos con México. Una vez que cruzan la frontera, son atendidos por agentes del IMN y detenidos en uno de los centros de migrantes que surgen en las principales ciudades fronterizas. Aquí comienza la segunda detención, que solo terminará en su vuelo de regreso. Uno permanece en estos centros indefinidamente. Aquí también es donde las personas están estacionadas directamente en territorio mexicano.

La protesta comenzó a las 9 de la noche y se intensificó gradualmente. Algunos migrantes incluso decidieron prender fuego a los colchones para convencer a los agentes de que abrieran las puertas, lo que no sucedió a tiempo.

Imágenes de varios videos filmados fuera de la estructura muestran a familiares de los detenidos, especialmente algunas esposas, mostrando todo su enojo contra las autoridades mexicanas: “Es culpa de la policía de migración, es culpa de ellos lo que está pasando”, fue el exabrupto del inmigrante venezolano. Esperó la liberación de su marido. Entre los detenidos se encontraban, de hecho, no solo los que esperaban la repatriación, sino también los que esperaban el cierre del proceso de reunificación familiar y, al igual que los ciudadanos venezolanos, los que no podían ser repatriados. La protección internacional de que goza.

“Uno no puede morir bajo custodia del Estado”, denuncia Blanca Navarrete, Director de DHIA (Derechos Humanos Integrales en Acción). Por eso, nos explica vía telefónica, “hemos convocado a una manifestación con velas y flores hoy (ayer, ed) frente a la sede del Instituto Nacional de Migración. Las investigaciones deben conducir a los culpables: las víctimas fallecieron por asfixia, no de quemaduras provocadas por el fuego. Una vez estallado el fuego, ¿cómo no proceder al rápido desalojo de los desplazados en lugar de los empleados del edificio?».

En la encrucijada, entonces, la represión está en marcha en la ciudad. “Desde hace semanas se desarrolla una verdadera cacería de migrantes en las calles de Ciudad Juárez”, explica Navarrete. “En muchos casos, el INM se aprovecha de la cooperación de la policía estatal, lo cual es ilegal porque los agentes carecen de autoridad para parar y arrestar a personas cuyo único ‘error’ es ser indocumentados”. Todo esto “llega incluso a violar los lugares de culto”. En efecto, el 1 de marzo, algunos migrantes fueron detenidos dentro de la Catedral de Ciudad Juárez, hecho que obligó al obispo José Guadalupe Torres Campos a emitir un comunicado de prensa mordaz contra las autoridades de la ciudad, “violando todos los derechos humanos”.