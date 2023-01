Hulk Hogan “ya no puede sentir sus piernas”. La historia de la leyenda de la lucha libre: “Cortar todos los nervios de las extremidades inferiores”.

leyenda de la lucha libre Hulk Hogan “Ya no puede sentir sus piernas”. Terry Eugene Bollea (nombre real del luchador estadounidense) «Ahora camina con mucha dificultad, apoyándose en un bastón.». Fue su antiguo colega y todavía amigo quien lo hizo saber Ángulo de Kurt quien reveló en su podcast el contenido de una difícil conversación entre ambos, que tuvo lugar a mediados de enero, durante las celebraciones del 30 aniversario de lucha libre cruda. Hogan se sometió a una cirugía de espalda nuevamente. Los nervios en la parte inferior de su cuerpo fueron cortados, reveló Angel. “Ahora ya no puede oír, así que tiene que usar su bastón para caminar. Pensé que usó el palo porque tenía un dolor en la espalda pero no tiene ningún dolor, el no escucha nada». Y otra vez: «Lamento mucho lo de Hulk. Puso su corazón y alma en ello. Aunque en este negocio el la devoró». El legendario luchador de los años 80 mantuvo pegados a millones de fanáticos, convirtiéndose en un ícono de la lucha libre incluso en el extranjero. Pero las luchas contra su salud para el hombre de 69 años no son nada nuevo: a lo largo de su carrera, Hogan ha luchado 25 cirugías Por el daño causado por la vida que pasó en el ring. Un campo de lucha donde gran parte del espectáculo se ha representado, pero los gladiadores aún reciben varios golpes repetidos. En 2021, él mismo explicó cómo tenía la espalda llena de metal, y cómo perdió 8 cm de altura tras 8 operaciones: “Mis rodillas son falsas, mis caderas son falsas y mi espalda está llena de metal, así como parte de mi cara . Hogan se retiró de los cuadriláteros a los 60 años, y fue reconocido como símbolo de una época: “Hulk es el nombre y la cara de la empresa. Es el hombre que revolucionó la lucha libre profesional”, continuó su amigo y excontrincante. Ángel. Una de sus publicaciones recientes en Instagram lo muestra de pie y cantando karaoke, sin mencionar los principales problemas de salud que reveló su colega.

