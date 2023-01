Huelga de gasolineras de Milán el martes 24 de enero: “verde” más de 2 euros con impuestos especiales completos. Enfado de directivos: “El Gobierno se burló de nosotros”

a luca caglio

En la ciudad, el “servicio” viaja a niveles estándar, las máquinas expendedoras “auto” más baratas a 1,85 euros. Directivos sobre escudos tras ser acusados ​​de especulación: «Ahora los clientes nos tratan como ladrones, pero nuestro margen es de 3 céntimos el litro. si a la huelga

Pero en Milán, la oferta ya ha superado los 2 euros Con un pico de 2,31 en la estación Ip de Via Correggio, distrito de Buonarroti, mientras que el autoservicio más barato supera el 1,85 (Q8 en viale Marche) incitando a muchos automovilistas “feos” a frecuentarlo sin importar la distancia, conscientes de encontrar una fila de pequeños ahorradores. Y en la ciudad, no es mejor para aquellos con un automóvil a GLP: “La gasolina cuesta alrededor de 80 centavos ahora, recoja a un tipo de Viale Forlanini, pagué 0,60 en 2020”. La lista volvió a sus niveles tras la invasión rusa a Ucrania hace un año, cuando la guerra afectó los precios del crudo y las exportaciones.

Ahora, sin embargo, también se vive un “conflicto” civil entre los trabajadores de las gasolineras y el gobierno, aseveró el primero. huelga de 48 horas (desde las 19.00 horas del 24 de enero hasta las 19.00 horas del 26 de enero), incluidas las máquinas expendedoras de autoservicio, tras acusar a Roma de especular con el precio del combustible, argumentando ante el “tribunal” cliente enojado que la subida de la lista de precios depende de la ” operadores astutos”. Una advertencia se agudizó con el lanzamiento del decreto de transparencia, que aún no entró en vigor, pero no está vigente Tiene la intención de exigir a las estaciones que muestren una etiqueta de tarifa promedio regional junto a las que se cobran, so pena de multas de hasta 800 euros en caso de infracciones. El Parlamento soporta la peor parte de cualquier cambio.