Horror en Aldi: “El guardia lo sigue como un ladrón” | El supermercado entra en caos

Momentos de horror en un supermercado Aldi, el cliente es “seguido como un ladrón por el guardia”.

Cada vez hay más de ellos hoy en día. supermercados Que continúan, con sus argumentos de venta, a Brotan como hongos en un prado cubierto de hierba. Aunque después de un día lluvioso Momento de crisis que nuestro país está viviendo. Después de todo, los residentes no pueden escapar. compras semanales.

Todo está bien Marcas registradas Siempre intentando, a pesar de todo, expandirse hasta el límite y mantenerse a flote-Enfréntate a la competencia con elementos llamativos. Ofertas Y IniciativasEl estudió de esta manera Pago del Cliente a Ir de compras a tu tienda. En resumen, nos aseguramos de que sus compras conduzcan a los resultados correctos. Agua para tu molino.

aldi Se trata sin duda de una cadena de descuento que ha registrado, desde su aparición en suelo italiano, y no solo, altos niveles de ventas y parece Se sostiene muy bien que fue mencionado anteriormente una carrera. La presentación del producto siempre es muy buena y Nivel de calidad en lugar de alto.

Aldi está en auge tras una mala crítica

Desafortunadamente, siempre existe lo aterrador. El lado negativo de la monedaComo también dice el dicho popular No todas las tartas vienen con agujero. Si hablamos de uno Una realidad muy granderefiriéndose también a A Punto de venta muy simple¿Dónde está un? Un gran número de genteEs difícil conservarlo todo. bajo control continuamente.

Cliente En particular, no pudo silenciar su decepción y se basó en líneas piloto de confianza Para dar voz a su ira, una dimensión. una mala experiencia Vivía en una cadena de tiendas. aldi, ubicado en el norte de Italia. Palabras que no pasan desapercibidas y que tienen Proyecta una gran sombra En la tienda.

“..te sigue” crítica mordaz sobre el punto de venta

En palabras cortas el cliente Parecía estar pasando por un momento especialmente malo. tienda aldi Fui de compras no por escasez de productos, caos u otros inconvenientes relacionados con la mercancía, sino por algunas – Comportamiento inadecuado de los empleados.“…el cajero es muy grosero y arrogante. El guardia que te sigue y te trata como a un ladrón..”, el escribio.

En resumen, se puso en marcha Muy incómodo De uno El cajero está de mal humor. y de uno Guardia demasiado sospechosomuy probablemente ambos detrás de ellos Inexperto En sus especificaciones Tareas. El punto en el que la gerencia lee las palabras del cliente. piloto de confianzapodrás trabajar en Fines de mejora.