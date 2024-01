Hora exacta, n. Del dorsal, la televisión y la retransmisión

Federica Brignone intentará ser protagonista en el Super-G de Altenmarkt-Zauchensee, prueba válida para el Mundial de Esquí Alpino 2023-2024. El campeón de Valle d'Isère, que ya ha logrado consolidarse en la disciplina en Valle d'Isère esta temporada, viene de una carrera de Super G no tan buena y cuesta abajo en suelo austriaco y ahora buscará una redención inmediata. . La cita es el domingo 14 de enero a las 11:00 horas.

Retransmisión en directo de la carrera de slalom de Wenjin a las 22.15 y 13.15 horas

Retransmisión en directo del Supercampeonato femenino de Altenmarkt a partir de las 11:00 horas

Federica Brignone consigue el dorsal número 7 y partirá a las 11:13 treinta segundos En el Super-G de Altenmarkt: De hecho, los atletas correrán a intervalos de 2 minutos y 15 segundos entre ellos durante las primeras quince vueltas, a una distancia de 1'50″ entre el número 16 y el número 30, y de 1'15″ ” del número 31, excluyendo por supuesto los retrasos por caídas. Lesiones, climatología, etc. Se espera un descanso de 2'15″ tras la llegada de los dorsales 15, 22 y 30.

A continuación se muestra el calendario detallado, el programa y la hora de inicio de Federica Brignone y su carrera en el superG femenino en Altenmarkt., prueba válida para el Mundial de Esquí Alpino 2023-2024. El evento será retransmitido en directo por Rai 2 y Eurosport 2; Transmisión en vivo en Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; Texto en vivo en vivo en OA Sport.

¿A qué hora empieza Federica Brignone en Altenmarkt Süberg?

11.13 treinta segundos del domingo 14 de enero. Federica Brignone tiene el dorsal 7 y la prueba comenzará a las 11:00 horas: los atletas tomarán la salida con intervalos de 2 minutos y 15 segundos entre sí para los quince primeros dorsales, a una distancia de 1'50″ entre el número 16 y el número 30. , 1'15″ del número 31 ,Salvo que el retraso se produzca de forma natural por caídas, lesiones, climatología, etc.

Federica Brinoni Super Altenmarkt Delantal

Babero número 7.

Calendario del Súper Altenmarket

domingo 14 de enero

11:00 Campeonato SuperG femenino en Altinmarkt – TV en directo por Rai 2 y Eurosport 2

SUPERG ALTENMARKT: Cómo verlo por televisión y en directo

El Vive: Rayo 2, libre y claro; Eurosport 2 para abonados.

transmisión en vivo: RayPlay, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, para suscriptores.

Guión de transmisión en vivo: Agricultura ecológica deportiva.

Menú de inicio del Super Altenmarket

1 56177 Chapa Stephanie 1993 AUT Cabeza

2 197641 Ghosh Laura 1995 Presidente de la FRA

3 516248 Flori Jazmín 1993 Sui Castel

4 299624 Pirovano Laura 1997 Presidente del ITA

5 206668 Wedel Kira 1996 Alemania Rossignol

6 299276 Pacino Marta 1996 Etta Salomón

7 297601 Brignone Federica 1990 Etta Rossignol

8 426257 Kajsa Vickhoff 1998 mintió y no hay presidente

9 516284 Jessen Michel 1993 Sui Salomón

10 425929 Mwinkel Ragnhild 1992 Nourhead

11 516185 Helen Joanna 1992 Nivel atómico

12 516319 Sutter Koren 1994 Cabeza Soi

13 56128 HUTTER CORNELIA 1992 AUT CABEZA

14 516138 Gut Bahrami Lara 1991 Jefe de Sui

15 298323 Jogia Sofia 1992 ETA Atómica

16 197497 Miradoli Romano 1994 FRA Dynastar

17 56392 Gretsch Franziska 1997 AUT Jefe

18 56256 Riedler Ariane 1995 AUT Jefe

19 415232 ROBINSON ALLICE 2001 NZL SALOMON

20 56125 Buchner Merriam 1992 Atómico AUT

21 565360 Stohek Ilka 1990 Lento Kestel

22 107613 Grenier Valéry 1996 Can Rossignol

23 435334 Jasenica-Daniel Marina 1994 Atómico Paul

24 56258 Ager Christina 1995 Atómica AUT

25 507168 Escher Emma 2003 Jefe Alemania

26 516517 Genal Stephanie 1998 Nivel Atómico

27 299383 Milesi Roberta 1996 ETA Dinastar

28 516219 Ofrecemos una Prisca Dynastar 1992

29 155763 Ledecca Esther 1995 Chequia Kastel

30 56268 Haider Michaela 1995 AUT Prime

31 516394 Sutter Yasmina 1995 Sue Stoeckley

32 516705 Durero Delia 2002 Soi Head

33 56471 Niederweiser Michel 1999 AUT Jefe

34 6535791 Wright Isabella 1997 Atómica Estados Unidos de América

35 206759 Hertel – Stangasinger Katrin 1998 Alemania Kestel

36 198029 Clement Karen 1999 Presidente de la FRA

37 56198 Cher Christine 1994 AUT Jefe

38 56519 Wichner Lena 2000 AUT Atómico

39 56174 Hauser Ricarda 1993 Ott Fisher

40 197956 Cerruti Camille 1998 FRA Atómica

41 299466 Delago Nicole 1996 ETA Atómica

42 6536213 Cashman Kelly 1999 Presidente de EE. UU.

43 6535600 Meriwether Alice 1996 EE. UU. Rossignol

44 56224 Meyer Sabrina 1994 Atómica AUT

45 6535765 Tricia Mangan 1997 Presidente de EE. UU.

46 6295152 Runggalder Teresa 1999 Presidenta de ITA

47 539536 Wiles Jacqueline 1992 EE. UU. Rossignol

48 6536821 Macuga Lorena 2002 EE. UU. Rossignol

49 715171 Muzaffariya Al-Fadina 1999 Bosnia y Herzegovina Atómica

50 465098 Kyle Anya Mónica 1995 Ru Kestel

51 299630 Delago Nadia 1997 ETA Atómica

52 155848 Nova Teresa 1998 Chequia

53 198037 Erard Anouk 1999 FRA Salomon

54 506701 Hornblad Lisa 1996 Pescador suizo

55 108077 GRIS CASSIDY 2001 CAN ATOMIC

56 25210 Moreno Candy 2000 & Jefe

57 6295745 Bernardi Vicci 2002 ITA Nórdico

58 45331 Pequeña Greta 1995 AUS Kaestle

Foto de : La Presse