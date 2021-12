Hombres y mujeres, Giorgia Losini: “Mi historia con Federico Loschi se acabó. No me traicionaron pero …”

Giorgia LosiniY ex alumno hombres y mujeresAnunció en sus redes sociales que vuelve a estar soltera, luego de su historia de amor con el jugador de baloncesto. Federico Lucchi.

Jugador de baloncesto y ex novia Andrea DamanteVivieron una relación muy intensa en los últimos años. Con el tiempo, decidieron ampliar su familia y, de hecho, Georgia, Descubrí un Un niño llamado ricardo, en 2019.

Luego, la pareja anunció, a fines de 2020, que estaban esperando otro hijo. su segundo hijo Nació en marzo, concretamente en el Día de la Mujer. Tommasso El nombre elegido por los padres, quienes dijeron en sus páginas sociales que están más felices y cariñosos que nunca.

Sin embargo, con el tiempo las cosas no salieron según lo planeado. La influencer, con amargura, transmitió la conclusión de su historia de amor a sus seguidores, luego de un aluvión de preguntas. Hasta el día de Navidad, los dos parecían muy unidos:

Pero después de unos días, Georgia Compartió estas historias en Instagram, donde dijo:

No lo tengo fácil. Siempre pensé que el amor lo conquista todo, pero lamentablemente no es así. Vivimos en un mundo de villanos. En lugar de regocijarse por las victorias de otras personas, intentan calumniarlo por todos los medios. Tratándote mal. para derribarte. Es un mundo lleno de envidia. Mundo de hipocresía. Quién continúa diciendo que existe la solidaridad femenina. Cuando probablemente lo haya encontrado en tres mujeres en toda mi vida. Un mundo en el que las personas se llenan la boca de palabras que desconocen su significado o valor. Como respeto. No pasó nada grave. no te preocupes.

Mi padre me enseñó a despertar incluso ante los peores y más oscuros momentos. Por eso le agradezco con todo mi ser. Si hoy soy la mujer y la madre, se lo debo a él. Por los valores que él, mi madre y toda mi familia me enseñaron. Pido disculpas si no quiero darles ninguna explicación en este momento. Ahora necesito desconectar un poco y poner mi vida de nuevo en mis manos.