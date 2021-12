Belen Rodríguez, foto de 14 años en Instagram

Pelin, que busca el amor verdadero pero (siempre) elige a los mismos amigos

¿Cuál es la mejor manera de borrar cualquier rastro de dolor? Nadar en el pasado, quizás buscar algunas de las imágenes más bellas y observar el camino que hemos recorrido en el tiempo, quizás caídas, pero siempre con una sonrisa. últimamente , Belen rodriguez Estuvo en el centro de controversias y chismes: desde la crisis con Antonino Spinalbes hasta Alegatos de Nina MuricLa corista no se dobló, no emitió declaraciones oficiales y prefirió permanecer fuera de la vista.

Belén Rodríguez, foto a las 14: Siempre con una sonrisa

después de compartir Firma de Sophia Loren – Una respuesta ligeramente disfrazada a las acusaciones de Muric – Quería agregar otra foto a su feed, muy poderosa y significativa. Belen tiene 14 años, viste una camisa a rayas de colores, cabello largo, piel radiante y una sonrisa maravillosa. El mejor vestido que puedes usar en tiempos oscuros.

No hay ninguna objeción: en términos de clase, Beilin siempre trató de no caer en lo obvio, ni siquiera cuando se encontraba en el ojo de la tormenta. Mauric Rodríguez está acusada de hacer beber a su hijo Carlos e incluso intentar besarlo la noche del 23 de diciembre. Sin embargo, el episodio no iba a suceder, además Carlos y Fabrizio Corona corrieron a defender a Rodríguez.

El cumpleaños de Belén, entre Antonino, niños y sombra

Estamos acostumbrados a pensar en la Navidad como una época mágica, pero incluso las mejores épocas pueden ponernos a prueba. Con motivo de la Nochebuena, Belén y Antonino aparecieron en el mismo lugar: una elección que podemos definir como muy poco fuera de lo común, desde el momento en que tienen una hija, Luna Marì, por lo que tiene sentido pensar que ambas quieren estar presentes en su primer cumpleaños.

el Una crisis entre Beilin y Antonino Spinalbes Siempre parece borroso: entre comentarios, datos y una primicia hoy dia, sobre el que descubrimos más vidas separadas que llevanNo hay estabilidad en el corazón de la corista. Al menos en términos de amor: ella y sus dos hijos, Luna Marrow y Santiago, se sienten más amados que nunca.

Sin embargo, la sombra de la acusación de Nina Muric no asustó a Belin, quien prefirió seguir mostrando esa hermosa sonrisa con la que siempre hemos conocido: la poseyó incluso a los catorce años, y no es poca cosa, aunque sea. Nosotros no. Yo no lo entiendo. Nunca visto a una edad tan joven. Afortunadamente, “Belu Belu” no ha cambiado: se ha fortalecido una actitud positiva.