¡Holdner alinea a Velhova y Shiffrin! – Deporte OA

Haga clic aquí para actualizar la transmisión en vivo

Transmisión en vivo de Adelboden Slalom a las 10.30 y 13.30

9.44: En la parte final, entra en escena la checa Dubovska

9.44: Dubovska retrasa 1 30 de media

9.43: El esloveno Bucik pierde y se cierra gradualmente en el séptimo lugar con un retraso de 1 38 de Holder

9.42: El nivel intermedio de Bucik tiene un retraso de 77 centavos

9.41: La ganadora de ayer, la sueca Sarah Hector, perdió mucho en el segmento final, acercándose con un retraso de 1 52, séptimo

9.40: Shiffrin aún no es el mejor, sobre todo en la primera parte, pero en la segunda parte hay destellos del cierre americano a 25 centavos, y la tercera

9.39: Shiffrin en el medio tiene 57 centésimas de retraso

9.38: Calor paralelo para Vlhova en comparación con Holdener. El eslovaco no logra tomar la delantera, queda en segundo lugar con 8 céntimos de Suiza

9.37: Vlhova tiene una ventaja de 6 centavos en el medio

9.36: La primera posición para la grada suiza que logra hacerlo bien incluso en el fondo donde las marcas ya son visibles, especialmente en la primera parte del muro. Ventaja 53 centavos

9.36: El Holdner de nivel medio tiene 44 centavos de ventaja

9.35: La pista está realmente arruinada, especialmente en la parte inferior. El austriaco pelea con Linsberger pero sufre un retraso de 32 centavos, segundo

9.34: Liensberger retrasado promedio 16 centavos

9.33: El sueco Swenn Larsson siguió perdiendo incluso en la segunda parte de la carrera, ocupando el segundo lugar con 38 centésimas de retraso.

9.33: Swain Larson más de 18 centavos en la escuela secundaria

9.31: Frenada fuerte para Lena Duerr, especialmente en la cima. 52 ″ 02 primera referencia para alemán

9.30: Michelle Gezen sale por la tercera puerta. Horquilla clásica para Suiza

9.29: nubes sobre el cielo de Kranjska Gora, nieve amenazante, -5 ° al inicio

9.28: La primera manga fue seguida por el entrenador de Petra Flova, Mauro Beni, y la segunda por el entrenador austríaco Hannes Zuchling.

9.27: Esta es la lista de inicio para el slalom de Kranjska Gora:

1 516284 GISIN MICHAEL 1993 SUI Rossignol

2 206355 DUERR Lena 1991 GER Cabeza

3 506146 Swain Larson Anna 1991 SWE Cabeza

4 56388 Lensberger Catarina 1997 Haut Rossignol

5 516280 SOPORTE Wendy 1993 SUI Head

6 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

7 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 Estados Unidos Atómico

8 506399 Hector Sarah 1992 Swiss Head

9 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

10 155728 Dubovska Martina 1992 CZ Voelkl

11 56315 TROPA Katharina 1996 AUT Fischer

12 56367 Galloper Catarina 1997 Automotriz

13 539909 MOLTZAN Paula 1994 Estados Unidos Rossignol

14 56333 MAIR Chiara 1996 Voelkl

15 107427 Saint Germain Lawrence 1994 Can Rossignol

16 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

17 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl

18 106961 Irene Melczynski 1990 Atomic Can

19 107798 NULLMEYER ALI 1998 Atomic Can

20 196806 Nuwens Nastassia 1988 FRA Salomon

21 426043 TVIBERG MARIA THEREZ 1994 SIN PRESIDENTE

22 426100 HOLTMAN MENA FOREST 1995 NOOR FOILKLE

23 225518 El invitado de Charlie 1993 JBR Fisher

24 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

25 56344 Deporte Marie Therese 1996 AUT Atómico

26 506583 SAEFVENBERG Charlotta 1994 SWE Rossignol

27 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atómico

28 507168 AICHER Emma 2003 GER Cabeza

29 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon

30 6535773 O BRIEN Nina 1997 Estados Unidos Rossignol

31 6295165 ROSSETTI Marta 1999 Cabeza ITA

32 516426 STOFFEL Elena 1996 SUI Dynastar

33 107747 Lata atómica Smart Amelia 1998

34 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol

35 507018 RASK SARA 2000 SOJA RUSSINOL

36 6536171 Hensen Katie 1999 Estados Unidos Rossignol

37 385092 COMCEC Andrea 1996 Atomic CRO

38 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar

39 486028 GORNOSTAEVA Anastasia 1999 RUS Rossignol

40 507049 CEDER Liv 2001 SWE Rossignol

41 6536851 ZIMMERMANN Zoe 2002 EE. UU.

42 6295752 MATHIOU Sophie 2002 ITA Rossignol

43 6536626 RESNICK Allie 2001 EE. UU.

44 516530 Bueno Nicole 1998 SUI Stoeckli

45 198176 Lamore Marie 2001 de Rossignol

46 56427 LORENZ Bernadette 1998 Voelkl

47 665009 aumento de Shkanova Maria 1989 BLR

48 299983 GULLI Anita 1998 ITA Voelkl

49 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 ENG Atómico

50 155962 SOMMEROVA Elese 2001 CZE

51 516522 MASHERT VALENTIN 1998 SUI Voelkl

52 197931 Latchup Treasure 1998 FRA Salomon

53 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Cabezal

54 565384 DVORNIK Pika 1992 SLO

55 565501 OPLOTNIK Anja 2002 SLO

56 185475 PYKALAINEN Erika 2001 ENG Atómico

57 185497 HENRIKSSON CHARLOTTE 2003 ALETA Atómica

9.25: Los tres azules al inicio, todos se trasladarán a la pista después del número 30, con el objetivo de clasificar para la segunda manga. Marta Rossetti, 31, Sophie Mathieu, 42, Anita Jolie, 48.

9.23: Italia, que ya tiene que prescindir de la mejor jugadora de la selección azul hasta el momento, Martina Pitterlini, que ha tenido una grave lesión antes de Navidad y se perderá el resto de temporada, Federica Brignoni no tendrá problemas al principio. Y Lara Della Mia, quien anunció ayer por la tarde la confiscación de los fondos por su inquebrantabilidad.

9.21: “¡Una situación insostenible, no de la Copa del Mundo! Este es el comentario de Petra Velhova sobre las condiciones de la pista de Kranjska Gora que nuevamente generó mucha controversia. La preparación de la nieve no está a la altura según muchos atletas y técnicos, y es un tema que debe abordarse lo antes posible “.

9.18: Un factor muy importante serán las ausencias debido a Covid y más allá. El suizo Millard, Daniot, Rust, noruego Sternsund, austriacos Gretsch y Brunner, eslocar esloveno, americanos O’Brien y Hurt, canadiense Remy, Vermbek de Suecia, Fjalstrom, Bostrom Mosner, Aronson Elfmann, azul Vera Chorchenthaler

9.14: Sobre el papel, otros lucharán, una vez más, por el tercer escalón del podio, desde Wendy Holder, que extendió la serie del podio sin una victoria en la Copa del Mundo en Zagreb, hasta los elegantes forasteros Lena Doerr, Katharina Linsberger, Michel Jessen o Katharina Troup o Sarah Hector.

9.10: Esta es la clasificación especial de la Copa Mundial Femenina:

1 – Petra Flova (Eslovaquia) 480

2- Michaela Shiffrin (Estados Unidos) 340

3 – Katharina Linsberger (Austria) 262

4. Wendy Holdener (Svizzera) 241

5- Lina Doerr (Alemania) 202

9.06: El desafío se renueva al más alto nivel entre la líder de la Copa de Especialidades, Petra Velhova, que ha ganado cuatro de los cinco eslalon disputados hasta ahora y mantiene una forma excelente, y la estadounidense Mikaela Shiffrin, que vuelve a ser excelente con el segundo lugar en Zagreb. después de la parada forzada de Covid. Al saltarme la carrera en Linz.

9.03: Los especialistas en puertas cerradas trabajarán sobre hielo esloveno en ‘Podgorn 3’ para el eslalon que cerrará el programa de dos días esloveno, que se creó para reemplazar el fin de semana de Maribor.

9.00: Buenos días amigos de OA Sport y bienvenidos a la transmisión en vivo del slalom de Kranjska Gora apto para la Copa del Mundo de Esquí Alpino 2021-2022

Los baberos empiezan a cojear hoy

Programa, horarios, televisión, retransmisiones en directo y dorsales del slalom Kranjska Gora. – Espectáculo de slalom de Kranjska Gora – Clasificación de la Copa del Mundo femenina – llamar a italia – Historia del gigante Kranjska Gora – Fondo azul en Kranjska Gora – El ataque de Sofia Jogja al Mundial – La carrera de slalom Flachau ha sido cancelada y se disputará en Schladming – La ausencia de Lara Della Mi

Buenos días amigos de OA Sport y bienvenidos. CREMALLERA DIRTTA EN VIVO en Kranjska Gora Válido para la Copa del Mundo femenina de esquí alpino 2021-2022. Los especialistas trabajarán en el snowboard esloveno en “Bodgorn 3” para el eslalon que concluirá el programa esloveno de dos días, programado para reemplazar el fin de semana en Maribor. Muchas ausencias entre lesiones y atletas detenidas por Covid-19.

El leitmotiv en este punto de la temporada, plagado de competencias técnicas, es el principal desafío entre el capitán de la Copa de las Grandes Ligas. Petra Velhova Que ha ganado cuatro de las cinco carreras de slalom disputadas hasta ahora y mantiene una excelente forma y condición americana. Michaela SchiffrinHizo una gran remontada con un segundo puesto en Zagreb después de una pausa impuesta por Covid que la obligó a perderse las dos carreras en Linz. Sobre el papel, los demás lucharán, una vez más, por el tercer escalón del podio, empezando por Wendy Holdner Quien extendió la racha de podios en Zagreb sin una victoria en la Copa del Mundo hasta el bienestar de extraños Lena Dor, Katharina Linsberger, Michelle Jessen, Katharina Troup o Sarah Hector.

Un factor muy importante serán las ausencias debido a Covid y más allá. Los suizos echarán de menos a Millard, Daniot, Rast, el noruego Stegersund, los austriacos Gretsch y Brunner, los estadounidenses O’Brien y Hurt, el canadiense Remy, el sueco Vermbek, Flagstrom, Bostrom Mosner y Aaronson Elfmann.

Italia, que ya tiene que prescindir de la mejor jugadora azulgrana Martina Peterlini hasta el momento, que ha tenido una grave lesión antes de Navidad y se perderá el resto de la temporada, Federica Brignoni no tendrá problemas físicos para empezar. Della Mia, quien anunció ayer por la tarde el decomiso por inquebrantable. Así, los tres primeros azules se trasladarán todos a la pista después del número 30, con el objetivo de clasificar para la segunda manga. Marta Rossetti, 31, Sophie Mathieu, 42, Anita Jolie, 48.

OA Sport te trae una transmisión en vivo Slalom privado en Kranjska Gora Válido para la Copa del Mundo de Esquí Alpino Femenino 2021-2022Y No te pierdas ni un segundo del Circo Bianco Show. La primera manga comenzará a las 9.300 y la segunda a las 12.30. ¡Disfrutar!

Foto: La Presse