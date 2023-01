Hola vecino 2, revisión

Podemos decir que su odio hacia nosotros no ha disminuido tanto como nuestro deseo de entrar furtivamente en sus posesiones: estos dos factores, por extraño que parezca, todavía no lo hacen en absoluto amistoso, y está listo para rastrearnos y perseguirnos. de sus posesiones. Pero la sed de verdad es implacable, y aun a costa de ser desestimado una y otra vez, el misterio debe ser revelado.

Misterio de Crow Brooks



En Hello Neighbor 2, no somos los únicos que investigamos al Sr. Peterson

Nuestra aventura comienza tal como la dejamos y el primer objetivo es la casa del Sr. Peterson, esta vez a cargo de un policía, en teoría con la intención de patrullar el área reservada después de informes de actividad sospechosa. el primero Rompecabezas Es muy rudimentario y muestra algunas mejoras modestas sobre la falta de lógica encontrada en el primer capítulo.

Hello Neighbor 2 con exploración mínima y atención al detalle No encontramos ningún rompecabezas difícil de resolver., finalmente fácil de entender, quedando la única dificultad en intentar no descifrarlo. Para hacer todo más usable, los elementos con los que puedes interactuar se reducen a huesos y son exclusivamente aquellos que son necesarios para avanzar en una misión o para llamar la atención de un enemigo en servicio, como las alarmas repartidas por las habitaciones. No más sillas para tirarle a un enojado Sr. Peterson tratando de detenerlo, esta vez solo tuvimos que confiar en el buen momento para escondernos.

Como en el primer Hello Neighbor, Quentin puede apoyarse en su bolso con herramientas como tijeras y una palanca para poder interactuar con puertas enrejadas y telarañas. enarsenal Como detective en este segundo capítulo se ha agregado una cámara de dron, que es una idea interesante pero no encuentra un uso real en la dinámica del juego.

Si bien es ideal para observar los movimientos de un propietario en el que nos estamos infiltrando, a menudo es más práctico e inmediato confiar en una táctica de “ataque y fuga”, escondiéndose a intervalos regulares una vez que aprendemos las patrullas de los NPC.