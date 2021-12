Historia de la estrella navideña, origen y leyendas, planta navideña – Targatocn.it

El árbol o la cuna no es la única promesa que llega con las vacaciones de Navidad. Ella también está ahí: Poinsettia, la planta perfecta para decorar la casa o regalar sin falta. El título clásico que sale durante los almuerzos y cenas es su historia porque también tiene ganas de entretener a los invitados. Entonces, aquí están las cosas que necesita saber para tener un gran impacto: de dónde viene, cómo surgió la tradición, cuál es su verdadero color (spoiler: no es rojo) y está de moda en algún lugar incluso en Semana Santa.

Su belleza es indudablemente floreciente, pero, contrariamente a lo que se podría pensar, su flor, llamada sicomoro, no es roja, con pétalos y sépalos en copa, sino amarilla y rodeada de una corona con cinco proxies.

¿Por qué se regala en Navidad? Los colores de Poinsettia son sin duda los más apropiados para este período, pero ese no es el único motivo. En realidad, se adjunta una antigua leyenda a esta flor. Ya lo cultivaban los aztecas, quienes lo llamaban Cuitlaxochitl, por lo que era flor símbolo de la pureza, su color rojo intenso recuerda a la sangre de una diosa que murió por amor.

Pero otro es el mito mexicano más famoso que rodea a la planta: Hace siglos, en la noche de Navidad, en la iglesia, una pobre mujer quiso demostrar su amor por Jesús, pero no tuvo otra opción. Hazlo … Entonces, una voz salió hacia ella y las hierbas, que habían sido teñidas en la maleza y el altar, se convirtieron en maravillosas estrellas rojas.

No todo el mundo sabe que existen variedades de otros colores, pero Poinsettia es una planta que florece durante todo el año con el cuidado adecuado. Hablamos de una planta delicada que sufre si no se trata bien, y no es casualidad que muchas veces se deje de lado cuando llega enero. Si vas a regalar una estrella de Navidad nuevamente este año, sigue sus consejos de inmediato. Massimo Rambado, Un florista de Praga, disfruta de la belleza de esta planta incluso después de las vacaciones y descubre cómo mantenerla floreciente año tras año.