hasta en mexico se quema asi

Emma Raducanu no hizo nada: la tenista británica se aseguró de estar ahí pese a las tres intervenciones que sufrió.

Una mano, luego la otra y finalmente el tobillo. emma raduganu En las últimas semanas, Ben se ha sometido Tres intervenciones, que la obligó a poner su carrera en suspenso, pero por otro lado, necesaria para volver al campo. Siendo realistas, esto no sucederá pronto.

El apuesto británico seguramente se perderá la temporada de césped, incluidos los Grand Slams locales. Wimbledon. Sin embargo, no sabemos cuán realista es la hipótesis de su regreso en verano. Tiene que rehabilitarse y luego comenzar de nuevo la producción, por lo que no se sabe si estará en el evento. como abierto, una especialidad que le convirtió en una de las estrellas más brillantes del panorama tenístico. El tiempo dirá si puede redimirse o no por su nombramiento en Flushing Meadows.

La hemos visto en los últimos días, gracias a los diversos contenidos que ha publicado. InstagramEn pleno descanso. En calidez, en casa, rodeada de sus amigos y familiares más cercanos. Sin embargo, hace unas horas, se encontraba en un escenario completamente diferente. Al otro lado del mundo, pero no para jugar al tenis, sino para cumplir su valioso papel mensajeros Una de las marcas más lujosas del mundo: Dior.

Blaster no detiene a Emma Raduganu

La Maison, con toda su caravana a cuestas México Para la presentación de la nueva colección. Una colección con raíces lejanas -Christian Dior rindió homenaje a esta maravillosa tierra ya en 1947- y cuenta con un museo inspirador. Frida Kahlo.

Emma Raduganu también estuvo presente en el evento. Dada la centralidad de su rol, no se le ocurrió cancelar una reunión tan importante. Aquí está en México, entonces, hermosa y radiante Aunque regresaba de tres operaciones. El tenista que ganó el US Open 2021 partió desde la ronda clasificatoria En la cima. Un actor es una mano, pero ciertamente no más atractivo de lo habitual. De hecho, el look que lució durante el desfile de moda y al margen dejó a sus seguidores asombrados.

Y la toma de él sonriendo sospechosamente también fue increíble. chico Sin embargo, solo aparece por detrás. No sabíamos quién era ni qué aspecto tenía, pero eso fue suficiente. se sospechará Los fanáticos y la hermosa Emma pueden hacer algo para sorprenderlos.