Harry y Meghan Markle, furiosa polémica en el restaurante. plantalo ahi

harry y meghan markle ¿En crisis? Parece ser que, dado que los sorprendieron discutiendo apasionadamente en el restaurante, salió furioso y dejó a su esposa sola con el resto de la compañía. Un testigo de los hechos afirmó que fue un desastre”. Y no pasó mucho tiempo antes de que la duquesa se vengara, repudiando públicamente a su esposo a través de su podcast.

Meghan Markle y Harry, pelea enojada

Harry E. Meghan Markle Así que tuvieron una acalorada discusión durante una cena en el restaurante birmano Ojai, cerca de su villa en Montecito. La pareja pasaba tranquilamente la velada en compañía de amigos, hablando de esto y aquello, de sus hijos, de las elecciones políticas en Estados Unidos, cuando de repente la conversación se animó mucho y tomó un giro inesperado.

Harry y Meghan, sin importar cuándo estaban en público, alzaban la voz. La situación se puso tan candente que el príncipe prefirió levantarse de la mesa y Deja a Megan allí sola. Junto con el resto de la empresa. Así que Harry iba a dejarla muy enojado. Esto es de acuerdo a lo que dijeron algunas fuentes a la revista. Idea Nueva.

El espectáculo público validaría los rumores de que el matrimonio de los Sussex ahora era fructífero. Los expertos reales y las personas cercanas a la pareja han pronosticado repetidamente que la relación no durará. Incluso la dama de honor de la reina Isabel llegó a decirlo. “Hubiera terminado en lágrimas” entre Harry y Meghan. Y parece que sí. Además de que hay rumores de un plan de divorcio apoyado por Carlo, William y Kate Middleton, Para salvar a Harry y traerlo de vuelta al palacio. Sin la enorme e insoportable esposa.

Por su parte, Meghan no pareció captar la mirada de su marido y consideró oportuno distanciarse de él, descargando así en él las tensiones surgidas con la familia real.

harry estaba muy ofendido

harry parece enojado Está amargado con su padre, Carlo. Quien está tratando de todas las formas posibles de sacar a Megan en primer lugar y, por lo tanto, a sí mismo de la monarquía. Ya amenazó con despojar a Archie y Lilibet de sus títulos de Príncipe y Princesa, y ya degradó a los Sussex colocándolos en la parte inferior del sitio web de la Familia Real. Y ahora Harry tiene prohibido entrar. Un papel alternativo para el rey.. En efecto, en caso de enfermedad o de obligaciones en el extranjero, las funciones del monarca son desempeñadas por los miembros del Consejo de Estado, elegidos entre los miembros más antiguos de la familia real. En cuanto a Carlo, estamos hablando de William y Kate Middleton. Pero Su Majestad también decidió conferir este título a la Princesa Anna y Eduardo, excluyendo por completo a su hijo Harry, quien al parecer estaba muy ofendido por lo sucedido.

Meghan Markle abandona a Harry

Pero esta vez, en lugar de consolar a su esposo y solidarizarse con él, la señora Markle se culpó a sí misma por lo sucedido. En su último podcast, negó que la deserción de la familia real se deba a él, que ella no tuvo peso en la decisión de dejar el palacio, que no quería a Megist y que realmente no aguantaba el término. Palabras candentes apuntan a que en la raíz de los contrastes con el Palacio de Buckingham está nada menos que Harry con sus frustraciones adquiridas desde temprana edad, en un entorno en el que siempre se le ha considerado un eterno segundo. Y el título autobiográfico, dispararque sale el 10 de enero, es una maravillosa confirmación de eso.